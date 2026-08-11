Экономический суд 7 сентября в 9:00 продолжит рассмотрение уголовного дела против девяти человек, в том числе одного из наиболее известных лидеров организованной преступности в Латвии Юрия Спиридонова, выяснило агентство LETA в суде.

Прокуратура сообщила, что один из граждан Латвии, находясь в Испании, тайно руководил международной организованной преступной группой, которая занималась незаконным выращиванием растений, содержащих наркотические вещества, на больших площадях, а также распространением этих наркотиков в странах Балтии и Скандинавии.

Созданная четырьмя лицами организованная преступная группа как минимум с начала 2020 года до осени 2024 года занималась производством марихуаны на закрытых плантациях в Испании, после чего организовывала ее транспортировку в Латвию и Норвегию для дальнейшей реализации. В группу входили несколько человек, в том числе граждане России и Молдовы, против которых уголовные процессы были начаты в других странах.

Из корыстных побуждений участники организованной группы за рубежом и в Латвии договаривались между собой и распределяли обязанности с преступным умыслом — незаконно приобретать, хранить, перевозить и реализовывать наркотические вещества в крупном размере.

Один из мужчин координировал работу и вел учет прибыли, а также координировал распределение полученных преступным путем средств между участниками группы.

Остальные отвечали за незаконное выращивание марихуаны и надзор за ней, ее приобретение и хранение в Испании, а также перевозку для дальнейшей реализации, сообщили в прокуратуре.

Один из участников также отвечал за учет марихуаны, доставленной из Испании, и получение денег от ее реализации от лиц, личности которых в ходе расследования точно не установлены и которые занимались незаконной реализацией марихуаны в Латвии и Норвегии. Этот же человек отвечал за дальнейшее распределение полученных преступным путем средств между участниками группы и отчитывался об этом перед руководителем группы, сообщили в прокуратуре.

Организованная преступная группа также занималась легализацией полученных наличных денег с целью скрыть и замаскировать их истинное происхождение, местонахождение и размещение, осознавая, что эти средства были добыты преступным путем.

Руководитель преступной группы, привлекая членов своей семьи, пытался легализовать не менее 70 000 евро. Его мать, отец и жена должны были регулярно вносить наличные деньги на свои банковские счета в Латвии, тем самым легализуя полученные преступным путем финансовые средства в крупном размере, сообщила прокуратура.

Тем временем другая участница группы внесла на свои счета не менее 19 695 евро преступных доходов, а близкий ей человек — не менее 10 050 евро.

Кроме того, эти два человека совместно пытались легализовать полученные в результате преступления деньги в размере не менее 31 788 евро, приобретая недвижимость в Риге и регулярно выплачивая по ней кредит.

На финансовые средства, недвижимость и определенные материальные ценности причастных лиц наложен арест, сообщили в прокуратуре.

Кроме того, руководитель группы без соответствующего разрешения приобрел и хранил по месту своего проживания в Латвии огнестрельное оружие и боеприпасы.

Всего по уголовному делу обвинены девять человек. Четверым из них в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Благодаря успешному международному сотрудничеству с Испанией как в получении доказательств, так и в задержании подозреваемых, трое обвиняемых были арестованы в Испании и выданы Латвии.

В связи с этой группой Государственная полиция продолжает досудебное расследование еще по одному выделенному делу, в рамках которого ожидается получение информации из-за рубежа о деятельности преступной группы.

Ранее сообщалось, что 10 сентября 2024 года Государственная полиция, осуществляя широкое международное сотрудничество и обмен оперативной информацией при поддержке Европола и Евроюста, задержала Спиридонова и нескольких участников его организованной группы.

При поддержке Национальной полиции Испании обыски также проводились в Льорет-де-Маре и Валенсии в Испании.

В рамках уголовного процесса были приняты решения об аресте имущества десяти объектов недвижимости общей стоимостью около 500 000 евро, движимого имущества стоимостью 33 000 евро, а также наличных денежных средств на сумму около 100 000 евро.

Из ранее предоставленной полицией информации следует, что Спиридонов был известен своим роскошным образом жизни и частыми поездками за границу, хотя законных источников дохода у него не было.

Чтобы избежать задержания, он ежедневно передвигался на специально оборудованном автомобиле в сопровождении трех вооруженных телохранителей, демонстрируя таким образом доступные ему возможности обеспечения высокой безопасности, сообщили правоохранители.

В ходе обысков в общей сложности было конфисковано более 110 000 евро наличными, два огнестрельных оружия, 95 патронов, четыре ручные гранаты для страйкбола, два бронежилета, 13 килограммов марихуаны, поддельные документы, удостоверяющие личность, четыре транспортных средства, криптовалютные кошельки и роскошные часы.

Ранее телепередача TV3 Nekā personīga сообщала, что в криминальных кругах Спиридонова называли Гэдо, подчеркивая его опыт. Кроме того, Спиридонов уже ранее попадал в поле зрения латвийской полиции — много лет назад. Тогда он был участником группировки угонщиков автомобилей криминального авторитета Зураба Шамугия, известного как Аду.

Тем временем испанские СМИ сообщали, что один из задержанных, получивший прозвище Шайба из-за своего хоккейного прошлого, отвечал за координацию производства наркотиков и создание сети контактов с местными поставщиками. Временное заключение под стражу также было применено к человеку по прозвищу Вирус, который отвечал за меры противодействия наблюдению на складах и в транспортных средствах, а также за GPS-контроль перемещения партий наркотиков.

Испанские СМИ также сообщали, что центр деятельности преступной организации, которой руководил Спиридонов, находился в Жироне. Оттуда организация годами перевозила наркотики в крупных объемах, став одним из основных поставщиков как для стран Балтии, так и для скандинавских государств. Это подтвердили передаче Nekā personīga и латвийские правоохранители.