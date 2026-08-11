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Священник Вильнюсской архиепархии обвиняется в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних 1 294

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крест

Священник, работавший в Вильнюсской архиепархии, обвиняется в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.

Дело передано на рассмотрение в Вильнюсский окружной суд. Более подробную информацию позже во вторник предоставит главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лаучюс.

Досудебное расследование по этому делу проводила полиция Вильнюсского уезда под контролем прокурора Вильнюсского округа.

В свою очередь представитель курии Вильнюсской архиепархии священник Миколас Сотниченка сказал BNS, что пока не будет комментировать информацию о данном случае.

«Сначала дождемся пресс-конференции Генеральной прокуратуры. Как только у нас будет больше информации, мы выпустим сообщение», - сказал он.

Кроме того, Сотниченка не ответил на вопрос, проводит ли архиепархия в настоящее время расследование по этому случаю.

Как ранее сообщало агентство BNS, в прошлом году в литовских епархиях были получены два сообщения о возможных случаях сексуального насилия над несовершеннолетними, в обоих случаях начаты канонические расследования.

В конце года в епархиях продолжались расследования пяти возможных случаев сексуального насилия, два из которых были начаты в 2025 году, а три - в предыдущие годы.

Конференция католических епископов Литвы объявила, что в 2025 году было проведено 17 тренингов по созданию безопасной среды для несовершеннолетних, в которых приняли участие 287 человек, в том числе священнослужители, монахи, сотрудники католических организаций и волонтеры.

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#Литва #религия #несовершеннолетние #преступления
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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