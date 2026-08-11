Серьезная авария произошла возле поселка Лиелберзе в Добельском крае. После столкновения с автомобилем Audi 13-летний велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован, а обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция.

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на прошлой неделе возле поселка Лиелберзе в Добельском крае. На шоссе столкнулись автомобиль Audi и 13-летний мальчик, ехавший на велосипеде.

По информации передачи Degpunktā (ТВ3), подросток катался вместе с другом. Что именно произошло перед столкновением, пока официально не установлено.

Очевидец рассказал журналистам, что после удара ребенка отбросило далеко вперед. В результате аварии мальчик получил переломы обеих ног и другие травмы.

Бригада Службы неотложной медицинской помощи доставила подростка в больницу. По имеющейся информации, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Местные жители отмечают, что участок дороги возле автобусных остановок требует особой осторожности. Здесь оборудована пешеходно-велосипедная дорожка, однако ограничение скорости до 70 км/ч действует только за пределами населенного пункта в сторону Добеле.

«Очень жалко парня. Очень опасный здесь подъем — у остановки не видно машин», — рассказал один из местных жителей.

Другие жители говорят, что детей постоянно предупреждают об опасности этого участка дороги.

«Наша мама говорит: будь осторожен и не переходи эту дорогу, потому что машины могут появиться очень быстро», — рассказал один из школьников.

О том, как именно произошла авария, пока существуют разные версии. По одной из них, оба мальчика пересекали дорогу на велосипедах: один успел проехать, а второй столкнулся с автомобилем. По другой версии, подростков и раньше видели катающимися по проезжей части.

«Я так понимаю, что они баловались на дороге. И раньше уже дурачились», — утверждает один из местных жителей.

После происшествия обсуждался и вопрос оказания первой помощи. Медики напоминают, что очевидцам не стоит бояться помогать пострадавшим.

По словам специалистов, в первую очередь необходимо проверить, находится ли человек в сознании и дышит ли он, а затем немедленно вызвать экстренные службы. Диспетчер по телефону 113 или 112 объяснит, какие действия нужно выполнять до прибытия медиков.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства аварии.