В Екабпилсской региональной больнице врач получил сотрясение мозга после нападения родственника пациентки. Инцидент вновь поднял вопрос о безопасности медиков: руководство больницы уже рассматривает возможность создания собственной службы охраны.

В Екабпилсской региональной больнице произошло нападение на врача во время оказания медицинской помощи. Агрессивный родственник пациентки ударил медика по голове, когда тот осматривал женщину с кровоточащей раной, сообщает LTV.

Дежурный врач, имя которого в сюжете изменено в целях защиты частной жизни, рассказал, что сначала персонал ожидал прибытия полиции, однако из-за продолжающегося кровотечения откладывать осмотр было невозможно.

«Сначала мы ждали прибытия полиции, но в какой-то момент стало ясно, что необходимо оценить состояние здоровья пациента. Мы подошли и начали осмотр, и именно в тот момент, когда я находился возле пациента, получил сильный удар по голове», — рассказал врач.

По словам председателя правления больницы Эрвина Кейшса, пациентка поступила в приемное отделение в сопровождении четырех человек. Уже с первых минут сопровождавшие вели себя агрессивно.

«Пострадавшая неоднократно подходила к регистрационному окну, перемещалась по помещению, в результате чего все помещение оказалось в крови», — рассказал Кейшс.

Из-за поведения сопровождающих сотрудников больницы вызвали муниципальную полицию. Однако до ее прибытия один из родственников напал на врача, после чего скрылся. Остальные сопровождавшие также покинули больницу.

Начальник муниципальной полиции Екабпилсского края Инга Логина сообщила, что возле больницы полицейские встретили двух женщин, которые вели себя агрессивно, отказались назвать свои данные и не захотели получать медицинскую помощь.

После нападения у врача диагностировали сотрясение мозга. По его словам, до сих пор сохраняются головные боли, головокружение и проблемы с концентрацией внимания.

«Я чувствую себя в опасности на своем рабочем месте. Произошедшее стало огромным стрессом не только для меня, но и для моих коллег», — признался медик.

По факту нападения Государственная полиция возбудила уголовное дело.

Инцидент заставил руководство больницы задуматься об усилении мер безопасности.

«Сейчас мы рассматриваем возможность создания службы безопасности или, скорее, назначения конкретного сотрудника для выполнения этих функций. В условиях, когда финансирование и без того сокращается, это становится новым вызовом», — отметил Кейшс.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что готовят практические рекомендации для медицинских учреждений о действиях в случае насилия. При этом решение о необходимости охраны каждое лечебное учреждение и его учредитель могут принимать самостоятельно.

Случай в Екабпилсе — не единственный. Ранее о нападениях на медицинских работников сообщали и в Рижской Восточной клинической университетской больнице. Представители отрасли считают, что законодательство следует изменить, приравняв нападение на врача при исполнении служебных обязанностей к нападению на должностное лицо. Сейчас такая защита уже предусмотрена для сотрудников Службы неотложной медицинской помощи.

Нападение в Екабпилсе вновь показало, что проблема безопасности медицинских работников становится для латвийских больниц все более актуальной.