Минувшей ночью на Лиелай проспект в Юрмале произошел крупный пожар в трехэтажном деревянном жилом доме. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 27 человек, двое пострадали, в том числе один пожарный.

Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD), вызов на проспект Лиелайc поступил незадолго до четырех часов утра.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что трехэтажный деревянный жилой дом горит открытым пламенем. Огонь охватил третий этаж на площади около 200 квадратных метров. Еще примерно 200 квадратных метров составляла площадь горевших конструкций крыши и кровли.

До прибытия VUGD из здания самостоятельно эвакуировались 27 человек.

В результате пожара пострадали два человека. Одним из них оказался пожарный-спасатель.

Для борьбы с огнем были привлечены девять автоцистерн, одна автолестница и 37 пожарных. В 6.31 пожар повышенной опасности удалось локализовать, однако работы на месте продолжались.

Пожар произошел и в Адажском крае

Накануне в 11.37 спасатели получили вызов в Адажскую волость Адажского края. В квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома загорелись бытовые вещи на площади десять квадратных метров.

До приезда пожарных из здания эвакуировались десять человек. В 13.17 работы на месте происшествия были завершены.

Всего за сутки — с 6.30 10 августа до 6.30 11 августа — VUGD получила 69 вызовов. Из них 17 были связаны с тушением пожаров, 36 — со спасательными работами, еще 16 оказались ложными.

Кроме того, пожарные выезжали на вызовы, связанные с возгоранием сажи в дымоходе жилого дома, мусора, трактора, сухой травы, зарядного устройства, электропроводки и жилого дома. В одном из случаев причиной вызова стала оставленная без присмотра пригоревшая пища.

Самым серьезным происшествием суток стал ночной пожар в Юрмале. Благодаря самостоятельной эвакуации жильцов до прибытия спасателей десяткам людей удалось вовремя покинуть горящий деревянный дом.