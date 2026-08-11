В Литве передано в суд уголовное дело в отношении католического священника, которого обвиняют в десятках преступлений против несовершеннолетних. По версии следствия, преступления совершались с 2002 по 2025 год, а потерпевшими признаны 11 человек.

Вильнюсская окружная прокуратура сообщила о завершении расследования одного из крупнейших в стране дел о преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних. Обвиняемым проходит католический священник, которому вменяют 34 эпизода преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких.

По данным прокуратуры, потерпевшими признаны 11 человек. На момент предполагаемых преступлений им было от 12 до 18 лет. Следствие считает, что преступления совершались на протяжении 23 лет — с 2002 по 2025 год.

Среди предъявленных обвинений — вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя, использование детей для создания порнографических материалов, развращение лиц младше 16 лет, а также преступления сексуального характера. В частности, священнику инкриминируют два эпизода изнасилования несовершеннолетнего и один эпизод изнасилования малолетнего.

По версии следствия, большинство преступлений произошло в жилых помещениях, принадлежащих Римско-католической церкви, где проживал обвиняемый. При этом, как уточнила прокуратура, речь идет не только о территории Вильнюсской архиепархии — эпизоды расследуются сразу в шести населенных пунктах Литвы.

Максимальное наказание по наиболее тяжкому из предъявленных обвинений предусматривает до 15 лет лишения свободы.

На время судебного разбирательства священнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и изъятия паспорта. Кроме того, в целях обеспечения возможных гражданских исков потерпевших наложены ограничения на его недвижимое имущество.

Расследование длилось долго, поскольку подобные преступления нередко становятся известны спустя годы. В прокуратуре отметили, что одной из главных причин стала высокая латентность таких преступлений — заявления от потерпевших долгое время не поступали.

Одновременно прокуратура сообщила еще об одном уголовном деле, связанном с представителем католической церкви. В июне в суд было передано дело другого священника, которого обвиняют в хранении материалов с детской порнографией. По данным следствия, потерпевших по этому делу нет.

В прокуратуре также сообщили, что оба священника отстранены от служения и в настоящее время не ведут публичную пастырскую деятельность. По словам представителей ведомства, при расследовании велось сотрудничество с Вильнюсской архиепархией.

Ранее Конференция епископов Литвы сообщала, что в епархиях страны проводились канонические расследования пяти возможных случаев сексуального насилия, связанных с духовенством.