Госполиция передала прокуратуре дело мужчины, которого подозревают в серии краж и незаконном проникновении в жилища в Вентспилсе. Его «почерком», по данным полиции, были незапертые двери и приоткрытые окна, а в одном случае подозреваемый отвлек пожилую женщину объятиями и лишил ее кошелька.

Государственная полиция передала прокуратуре уголовное дело в отношении мужчины, предложив предъявить ему обвинения в незаконном проникновении в жилища и нескольких кражах, сообщила старший специалист отдела общественных отношений Госполиции Мадара Шершнёва.

9 июня около 15.30 полиция получила сообщение о краже на улице Ригас в Вентспилсе. Подозреваемого застали непосредственно на месте преступления и задержали. Прибывшие сотрудники полиции доставили мужчину в участок.

По факту произошедшего был начат уголовный процесс о краже с проникновением в квартиру.

Следствие установило, что мужчина вошел на первый этаж многоквартирного дома и стал проверять двери квартир. Обнаружив, что одна из них не заперта, он проник внутрь и забрал картонную коробку с бижутерией, мобильный телефон и внешние жесткие диски.

Однако хозяйка квартиры, которая ненадолго вышла в сад, неожиданно вернулась. Женщина схватила вора и стала звать на помощь. Ее услышали прохожие, которые помогли удерживать мужчину до приезда полиции.

11 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжив расследование, полиция установила возможную причастность мужчины еще к четырем кражам в Вентспилсе.

В конце мая он подошел к двум женщинам, сидевшим на скамейке. Мужчина заявил, что очень любит бабушек, после чего крепко обнял одну из пожилых женщин. Вскоре она обнаружила, что из ее сумочки исчез кошелек с 260 евро.

В начале июня неизвестный проник через оставленное в режиме проветривания окно в квартиру на улице Ауструму. Оттуда были похищены два зарядных устройства для телефонов, золотая цепочка, кулон, кольца, фен, куртка из искусственной кожи, наручные часы и другие вещи. Общий материальный ущерб превысил 800 евро.

Еще одна кража произошла на улице Мазирбес. Злоумышленник также проник в квартиру через кухонное окно, оставленное в режиме проветривания, и похитил мобильный телефон и наручные часы. Ущерб составил 118 евро.

На Сарканмуйжас дамбис из незапертой квартиры были украдены золотые цепочки, кулон, золотые кольца, бусы, суйтская брошь и наручные часы. В этом случае материальный ущерб превысил 6000 евро.

Кроме того, 9 июня, незадолго до кражи на улице Ригас, где мужчина в итоге был пойман, он успел проникнуть еще в одну незапертую квартиру на улице Ауструму. Однако хозяйка заметила незнакомца, когда направлялась на кухню, и тот убежал.

Как отмечает полиция, мужчина и раньше неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с имущественными преступлениями, в том числе с применением насилия. Новые предполагаемые преступления он совершал в период, когда по предписанию прокуратуры отбывал наказание в виде принудительных работ.

В полиции подчеркивают, что характерным «почерком» подозреваемого были кражи именно из незапертых жилищ.

Расследование завершено по трем статьям Уголовного закона — о краже с проникновением в квартиру, краже в небольшом размере и незаконном проникновении в жилище против воли проживающего там человека.

Максимальное наказание за такие преступления составляет до пяти лет лишения свободы. Конкретную меру наказания определит суд.

Полиция предупреждает

Госполиция напоминает, что квартирные кражи нередко происходят из-за того, что жильцы, уходя из дома или даже находясь в нем, оставляют двери незапертыми, а окна — открытыми.

Ценные вещи, в том числе сумки, кошельки и мобильные телефоны, не рекомендуется оставлять в прихожей. Если дома хранится крупная сумма наличных, драгоценности или другие особо ценные предметы, полиция советует подумать о приобретении качественного сейфа.

Таким образом, обычная привычка не запирать дверь или оставлять окно в режиме проветривания может облегчить задачу квартирным ворам. В данном случае серия предполагаемых краж закончилась после того, как одна из хозяек застала незнакомца в своей квартире и вместе с прохожими удержала его до приезда полиции.