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27 человек эвакуированы: мощный пожар в деревянном доме в Юрмале оставил семьи без жилья 0 1334

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обугленный фасад старого дома
ФОТО: скриншот видео TV3

Ранним утром в Приедайне вспыхнул трехэтажный деревянный многоквартирный дом. Из здания эвакуировали 27 человек, огонь уничтожил крышу и третий этаж, а медицинская помощь понадобилась хозяйке квартиры и одному из пожарных.

Крупный пожар произошел незадолго до четырех часов утра на Большом проспекте в Приедайне (Юрмала). Загорелся трехэтажный деревянный многоквартирный дом, а пламя охватило крышу и третий этаж здания, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, площадь пожара составила около 400 квадратных метров.

На место происшествия прибыли девять пожарных автоцистерн, автолестница и 37 спасателей, а также сотрудники полиции и медики. Благодаря тому, что жители вовремя предупредили друг друга об опасности, из дома удалось эвакуировать 27 человек.

По словам соседей, возгорание могло начаться в квартире на третьем этаже.

«Женщина... Из-за какой-то свечки. Электричество было, но она любила свечи. Она немного не в себе. Она успела предупредить многих соседей», — рассказала жительница дома Санита.

Официальная причина пожара пока не установлена.

Жительница третьего этажа Ина вспоминает, что о пожаре узнала лишь тогда, когда дым начал проникать в квартиру.

«Все было в дыму, и мы быстро схватили всех животных, ключи от машины и все необходимое и убежали», — рассказала она.

По ее словам, квартира полностью уничтожена огнем.

После того как пожар удалось локализовать, спасатели разрешили женщине ненадолго зайти внутрь.

«Полностью. По сути, весь третий этаж выгорел», — сказала Ина, добавив, что после тушения в квартире вода стояла по щиколотку.

Предполагаемая хозяйка квартиры, где начался пожар, после эвакуации на некоторое время исчезла.

«Думаю, она очень переживала, что соседи будут на нее сердиться. Мы все в шоке... Ей самой стало плохо, ее увезла скорая помощь», — рассказала Ина.

Во время тушения пострадал и один из сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.

«У него было перегревание. Пожар был очень сильный, стояла высокая температура... Его доставили в больницу, но уже выписали», — сообщил командир 4-й Рижской части ГПСС Ивар Метра.

По словам спасателей, борьбу с огнем осложняли плотное заполнение помещений вещами и сложный доступ к охваченной пламенем крыше. Разбор конструкций и проливка продолжались еще несколько часов после ликвидации открытого горения.

Представитель совладельцев дома Янис отметил, что говорить о причинах пожара пока преждевременно.

«Свеча — может быть, свеча. Возможно, произошло короткое замыкание. Мы можем только гадать», — сказал он.

Пока специалисты оценивают ущерб и решают вопрос о дальнейшем восстановлении здания, помощь пострадавшим оказывает Социальная служба Юрмалы. По ее данным, поддержку уже получают 19 жителей, а две семьи, в которых проживают девять человек, обратились за предоставлением временного жилья.

Причины пожара предстоит установить экспертам, а десяткам жильцов теперь придется ждать решения о судьбе дома и возможности вернуться в свои квартиры.

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#пожар #жилье #Юрмала #Латвия #эвакуация #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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