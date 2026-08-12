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Литовские пограничники помогли задержать 11 нарушителей, скрывавшихся в латвийских лесах и болотах 0 110

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Служебная собака на границе Литвы

Иллюстративное фото. Служба охраны государственной границы Литвы

Кинологи Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) со служебными собаками в понедельник и вторник приняли участие в задержании двух групп нелегальных мигрантов на территории Латвии.

Как сообщила в среду Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), в понедельник днем латвийские пограничники зафиксировали незаконное пересечение государственной границы. Кинолог погранзаставы Гинтараса Жагуниса со служебной собакой — бельгийской овчаркой Чико — обнаружил следы и повел патруль вглубь территории Латвии. Поиски проходили в сложных условиях — пограничникам приходилось пробираться через болота и густые леса.

Примерно в двух километрах от границы были задержаны четыре нарушителя. Во время операции одному человеку удалось скрыться. Предполагается, что он мог быть проводником группы. Передав четверых задержанных латвийским коллегам, литовский кинолог сразу же начал преследование беглеца.

Кинолог и служебная собака прошли по следу скрывшегося около полутора километров. Преследование завершилось у болотистого берега озера: было установлено, что беглец вошел в воду, пытаясь скрыться. После того как след был потерян, поиски у водоема прекратили, а информацию передали другим поисковым группам.

Рано утром во вторник на другом участке границы были обнаружены приставленная к заграждению лестница, разбросанные на латвийской стороне вещи и следы в траве. Латвийская сторона обратилась за помощью к литовским пограничникам.

Прибывший на место кинолог Шяуляйской заставы Пагегяйского подразделения СОГГЛ со служебной собакой — немецкой овчаркой Аей — вместе с латвийскими коллегами начал поиски в лесистой и болотистой местности.

Спустя примерно полчаса служебная собака обнаружила семерых нелегальных мигрантов примерно в полутора километрах от границы. Задержанные сопротивления не оказали.

Всего в ходе двух операций литовские и латвийские пограничники задержали 11 нарушителей государственной границы. Дальнейшие процессуальные действия в отношении задержанных проводят сотрудники Государственной пограничной охраны Латвии.

Обе операции показали, насколько важна помощь кинологов при поисках нарушителей в труднодоступной приграничной местности: служебные собаки смогли вывести пограничников на две группы, скрывавшиеся в лесах и болотах. При этом поиски предполагаемого проводника первой группы продолжаются.

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#Литва #граница #Латвия #задержание #мигранты #леса
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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