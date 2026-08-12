Минувшей ночью в центре Риги нетрезвый водитель на автомобиле Mercedes-Benz на большой скорости вылетел на территорию автозаправочной станции Circle K, повредив дорожные знаки и элементы инфраструктуры. После аварии один из находившихся в машине пытался убедить полицейских, что за рулем был другой человек.

Серьезное ДТП произошло около 1:30 ночи на улице Александра Чака рядом с Земитанским мостом. По данным очевидцев, автомобиль Mercedes-Benz CLS 320 двигался на высокой скорости, после чего послышались визг тормозов и сильный удар.

Машина пересекла велодорожку, тротуар и зеленую зону, сбив несколько дорожных знаков и флагшток, а затем выехала на территорию автозаправочной станции Circle K на улице Пернавас.

Даже после столкновения водитель, судя по всему, пытался продолжить движение. Автомобиль еще несколько метров буксовал, поскольку под колеса попали сбитые конструкции, после чего окончательно остановился за территорией заправки.

Когда на место прибыли сотрудники Государственной полиции и пожарно-спасательной службы, молодой мужчина, находившийся в поврежденной машине, заявил на английском языке, что был лишь пассажиром, а за рулем якобы находился его друг, который скрылся.

Однако вскоре полицейские обнаружили неподалеку предполагаемого водителя и задержали его.

По словам мужчины, представившегося пассажиром, оба участника происшествия являются гражданами Индии. Он рассказал, что они учатся и работают в Латвии, перед поездкой употребляли алкоголь, а автомобиль принадлежит их знакомому.

По неофициальной информации, у задержанного было установлено наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. При этом сразу установить его личность не удалось. Сопротивления при задержании мужчина не оказывал, однако ему стало плохо в полицейском автомобиле, после чего медики приняли решение доставить его в больницу.

Несмотря на серьезные повреждения территории АЗС, работа заправки не прекращалась. Временно был затруднен лишь въезд на ее территорию.

Обстоятельства аварии и степень ответственности участников происшествия теперь предстоит установить Государственной полиции.