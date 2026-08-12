После аварии на кольцевой развязке в Саркандаугаве часть уцелевших бутылок с пивом быстро разобрали местные жители. Однако позже выяснилось, что напиток был безалкогольным, а разрешения забирать продукцию ни перевозчик, ни владелец груза не давали.

Необычная ситуация произошла после ДТП на кольцевой развязке, соединяющей улицы Твайка и Слиежу в рижском районе Саркандаугава. Во время аварии из автомобиля на дорогу высыпались сотни бутылок с пивом — часть разбилась, а уцелевшие быстро оказались в руках местных жителей.

На кадрах передачи Degpunktā (ТВ3) видно, как люди увозят бутылки в тележках, стараясь сложить их как можно аккуратнее, чтобы ничего не разбилось.

«Да, мы друг другу сказали. Берите, сказали, что можно взять по бутылке пива», — рассказал один из местных жителей.

Судя по всему, совет поняли весьма свободно: некоторые увозили домой далеко не по одной бутылке.

По словам водителя автомобиля, причиной аварии стал неудачный маневр на кольце.

«Немного наехал на бордюр, видите, и всё пошло. Вот так… Литовское пиво», — сказал он.

Пока одни собирали целые бутылки, другие убирали с дороги разбитое стекло, чтобы осколки не повредили шины автомобилей и не представляли опасности для пешеходов.

Позже выяснилось, что главный «трофей» оказался совсем не таким, как многие ожидали: рассыпавшийся груз состоял из безалкогольного пива.

Компания Cido grupa сообщила, что неповрежденную часть продукции доставили обратно на склад, где специалисты проверят ее качество и оценят причиненный ущерб.

При этом в компании подчеркнули, что ни владелец груза, ни перевозчик не давали официального разрешения забирать бутылки с места происшествия.

Инцидент стал необычным примером того, как обычная дорожная авария быстро превратилась в стихийную «раздачу», хотя юридически оставшаяся продукция продолжала принадлежать владельцу.

Даже если после ДТП часть груза оказывается на дороге, это не означает, что его можно свободно забирать без разрешения собственника.