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Пропавший в Риге Артур Кубилюс найден 0 891

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Артур Кубилюс

Государственная полиция сообщила, что разыскиваемый ранее 34-летний Артур Кубилюс благополучно найден. Правоохранители поблагодарили жителей, которые распространяли информацию о его розыске.

Ранее Северное управление Рижского региона Госполиции объявило в розыск Артура Кубилюса 1992 года рождения. Сообщалось, что 7 августа около 16:05 мужчина вышел из учреждения на улице Твайка в Риге, после чего его местонахождение оставалось неизвестным. Полиция допускала, что он мог находиться в Огре.

Вечером 11 августа полиция обновила информацию, сообщив, что мужчина успешно найден.

Правоохранители выразили благодарность всем жителям, которые откликнулись и помогали распространять информацию о розыске.

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#Рига #розыск #госполиция #информация
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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