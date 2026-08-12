Государственная полиция сообщила, что разыскиваемый ранее 34-летний Артур Кубилюс благополучно найден. Правоохранители поблагодарили жителей, которые распространяли информацию о его розыске.

Ранее Северное управление Рижского региона Госполиции объявило в розыск Артура Кубилюса 1992 года рождения. Сообщалось, что 7 августа около 16:05 мужчина вышел из учреждения на улице Твайка в Риге, после чего его местонахождение оставалось неизвестным. Полиция допускала, что он мог находиться в Огре.

Вечером 11 августа полиция обновила информацию, сообщив, что мужчина успешно найден.

Правоохранители выразили благодарность всем жителям, которые откликнулись и помогали распространять информацию о розыске.