Иностранец, который прошлой ночью в состоянии алкогольного опьянения стал виновником дорожно-транспортного происшествия у моста Земитана в Риге, является гражданином Индии без действующего вида на жительство в Латвии, сообщили в Государственной полиции.

Установлено, что на выдохе у мужчины после совершения аварии было 2,11 промилле алкоголя.

В настоящее время мужчина задержан для проведения процессуальных действий и позже будет передан Государственной пограничной охране для дальнейших процессуальных действий.

За вождение в нетрезвом виде Государственная полиция начала уголовный процесс, а за совершение ДТП начат процесс об административном правонарушении.

Как сообщалось, в ночь на среду в Риге нетрезвый иностранец, управляя автомобилем "Mercedes Benz CLS 320" на большой скорости, врезался на территорию автозаправочной станции (АЗС) "Circle K" на улице Пернавас, 7, рядом с Земитанским мостом, сбив флагшток и несколько дорожных знаков, а также немного повредив недавно обновленную дорожную инфраструктуру на этом месте.