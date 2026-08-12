Серьезная авария произошла недалеко от Елгавы, возле Платоне. После выезда легкового автомобиля на встречную полосу столкнулись Opel и грузовик, а обоих водителей с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на шоссе возле Платоне, недалеко от Елгавы. По предварительной информации, легковой автомобиль Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, сообщает передача Degpunktā (TV3).
От удара оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Грузовик съехал в кювет, а его кабина опрокинулась набок. Перед началом эвакуации спасатели откачали из машины топливо, чтобы избежать риска возгорания.
Водитель Opel получила тяжелые травмы, в том числе политравму, и была доставлена в больницу.
Водитель грузовика, несмотря на перевернувшуюся кабину, сумел самостоятельно выбраться наружу. По словам владельца автомобиля, мужчина разговаривал и даже успел закурить, однако медики также госпитализировали его, поскольку первоначально у него диагностировали политравму.
Причины аварии пока выясняются. Эксперт Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис отметил, что ДТП произошло на прямом участке дороги, где подобные происшествия обычно связаны не с особенностями трассы, а с человеческим фактором.
«Это совершенно прямой участок дороги, но именно на таких участках очень часто происходят аварии, связанные с усталостью, ухудшением состояния здоровья или использованием мобильных устройств», — сказал Ирбитис.
По его словам, пока неизвестно, почему легковой автомобиль оказался на встречной полосе.
«Необходимо детально выяснить, почему легковой автомобиль оказался на встречной полосе. Это предстоит исследовать медикам, полиции, а также мы со своей стороны постараемся установить причины», — подчеркнул эксперт.
Он также обратил внимание на сложную дорожную обстановку в августе. Из-за уборочной кампании на дорогах стало значительно больше сельскохозяйственной техники, а движение местами заметно замедлилось.
«В такой нервозной обстановке многие водители идут на неоправданный риск, совершая опасные обгоны. Даже по дороге сюда я видел несколько очень опасных ситуаций», — отметил Ирбитис.
Эксперт выразил надежду, что нынешний август не повторит трагическую статистику прошлого года, когда за месяц в ДТП погибли 19 человек. Пока, по его словам, с начала августа на дорогах Латвии погиб один человек.
После завершения работ владелец грузовика пообещал убрать высыпавшийся в кювет груз и привести обочину в порядок.
Обстоятельства аварии продолжают выяснять, а специалисты вновь напоминают, что даже на прямых участках дороги потеря внимания может привести к тяжелым последствиям.
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