Серьезная авария произошла недалеко от Елгавы, возле Платоне. После выезда легкового автомобиля на встречную полосу столкнулись Opel и грузовик, а обоих водителей с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на шоссе возле Платоне, недалеко от Елгавы. По предварительной информации, легковой автомобиль Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, сообщает передача Degpunktā (TV3).

От удара оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Грузовик съехал в кювет, а его кабина опрокинулась набок. Перед началом эвакуации спасатели откачали из машины топливо, чтобы избежать риска возгорания.

Водитель Opel получила тяжелые травмы, в том числе политравму, и была доставлена в больницу.

Водитель грузовика, несмотря на перевернувшуюся кабину, сумел самостоятельно выбраться наружу. По словам владельца автомобиля, мужчина разговаривал и даже успел закурить, однако медики также госпитализировали его, поскольку первоначально у него диагностировали политравму.

Причины аварии пока выясняются. Эксперт Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис отметил, что ДТП произошло на прямом участке дороги, где подобные происшествия обычно связаны не с особенностями трассы, а с человеческим фактором.

«Это совершенно прямой участок дороги, но именно на таких участках очень часто происходят аварии, связанные с усталостью, ухудшением состояния здоровья или использованием мобильных устройств», — сказал Ирбитис.

По его словам, пока неизвестно, почему легковой автомобиль оказался на встречной полосе.

«Необходимо детально выяснить, почему легковой автомобиль оказался на встречной полосе. Это предстоит исследовать медикам, полиции, а также мы со своей стороны постараемся установить причины», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на сложную дорожную обстановку в августе. Из-за уборочной кампании на дорогах стало значительно больше сельскохозяйственной техники, а движение местами заметно замедлилось.

«В такой нервозной обстановке многие водители идут на неоправданный риск, совершая опасные обгоны. Даже по дороге сюда я видел несколько очень опасных ситуаций», — отметил Ирбитис.

Эксперт выразил надежду, что нынешний август не повторит трагическую статистику прошлого года, когда за месяц в ДТП погибли 19 человек. Пока, по его словам, с начала августа на дорогах Латвии погиб один человек.

После завершения работ владелец грузовика пообещал убрать высыпавшийся в кювет груз и привести обочину в порядок.

Обстоятельства аварии продолжают выяснять, а специалисты вновь напоминают, что даже на прямых участках дороги потеря внимания может привести к тяжелым последствиям.