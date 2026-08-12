Во вторник в Екабпилсе был задержан мужчина, подозреваемый в нападении на супругу и жестоком обращении с двумя их общими малолетними детьми, сообщили в Государственной полиции (ГП).

Незадолго до 21:00 полиция получила сообщение о том, что в одной из квартир Екабпилса мужчина напал на свою супругу, с которой находится в процессе развода. Женщина находилась дома вместе с двумя малолетними детьми — двух и семи лет, когда ее бывший сожитель проник в квартиру через балконную дверь и напал на нее, применив физическую силу и причинив телесные повреждения. Осознавая, что в квартире находятся двое маленьких детей, мужчина проявил жестокость и по отношению к ним, причинив им эмоциональные страдания.

В какой-то момент женщине удалось вырваться и добраться до входной двери квартиры, где она попросила соседку вызвать полицию. Жительница соседней квартиры сообщила о происходящем, после чего на место происшествия незамедлительно выехал наряд Государственной полиции.

Когда полицейские прибыли, предполагаемый злоумышленник находился на подоконнике, после чего выбрался на крышу здания. Находясь на крыше, он стоял у самого края, выкрикивал различные фразы и угрожал причинить вред самому себе.

Позже мужчина спустился вниз и оказался во дворе дома, где сотрудники полиции его задержали. Учитывая агрессивное поведение и непредсказуемость его действий, при задержании был применен электрошокер, после чего мужчину заковали в наручники, посадили в служебный автомобиль и доставили в изолятор временного содержания.

Женщина получила телесные повреждения. На месте ее осмотрела бригада медиков, однако госпитализация не потребовалась.

Полиция установила, что задержанный — мужчина 1991 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2022 году его судили за причинение тяжких телесных повреждений, и назначенное наказание он уже отбыл.

С 14 февраля в отношении мужчины велось расследование по уголовному делу, связанному с жестоким эмоциональным обращением с малолетним ребенком, а также по делу об угрозах причинения тяжких телесных повреждений. В тот же день его поместили в медицинское учреждение, где он проходил лечение в течение месяца.

Кроме того, 17 февраля вступило в силу решение суда о временной защите от насилия, предусматривающее запрет мужчине приближаться к потерпевшей женщине. В распоряжении полиции нет информации о том, что после вынесения этого решения мужчина нарушал установленные ограничения.

В рамках этого же процесса супруга задержанного в текущем году обращалась в Государственную полицию с просьбой отозвать свое заявление и прекратить уголовное дело. Однако полиция это ходатайство отклонила.

По имеющейся у полиции предварительной информации, во вторник состоялось судебное заседание, на котором было принято решение ограничить право мужчины на общение с двумя общими детьми супругов. В полиции допускают, что именно это решение могло стать одной из причин совершенного накануне преступления.

По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс сразу по нескольким статьям Уголовного закона.

В частности, возбуждено дело по статье 168.1 — за неисполнение судебного решения о защите от насилия. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.

Также начато уголовное производство по части второй статьи 132 — за угрозу убийством или причинением тяжких телесных повреждений. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, краткосрочного лишения свободы или пробационного надзора.

Первая часть статьи 174 предусматривает ответственность за жестокое обращение и насилие в отношении несовершеннолетнего, если ребенку причинены физические или психические страдания лицом, от которого он материально или иным образом зависит. За такое преступление также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, краткосрочного лишения свободы или пробационного надзора.

Кроме того, уголовное дело возбуждено по части второй статьи 143 Уголовного закона — за незаконное проникновение в жилище против воли проживающего там лица с применением насилия. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, краткосрочного лишения свободы или пробационного надзора.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания Государственной полиции. В четверг, 13 августа, его доставят в суд, где полиция будет ходатайствовать о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.