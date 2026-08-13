Мощный взрыв прогремел на предприятии KNDS Ammo Italy в городе Коллеферро неподалеку от Рима. Завод специализируется на производстве боеприпасов среднего и крупного калибра для сухопутных и военно-морских сил, а также твердого топлива для аэрокосмической отрасли.

По данным итальянских СМИ, сначала на территории предприятия возник пожар, после чего произошел сильный взрыв. Его услышали жители окрестностей. На место прибыли многочисленные пожарные расчеты и экстренные службы.

В момент происшествия на заводе находились 24 работника — все они были эвакуированы и не пострадали, [передает](Rai News). Погибших также нет. Мэр Коллеферро Пьерлуиджи Санна сообщил, что пожар практически потушен.

Предварительно установлено, что происшествие произошло в одном из подразделений, связанных с работой со взрывчатыми веществами. Компания KNDS начала внутреннее расследование и пока не называет официальную причину аварии.

Прокуратура Веллетри также начала расследование. На месте работают карабинеры и специалисты пожарной службы. Следователи на данном этапе исключают версии диверсии, саботажа или внешнего воздействия и рассматривают случившееся как производственную аварию.

Точные причины пожара и последовавшего за ним взрыва предстоит установить после того, как специалисты смогут безопасно обследовать поврежденный участок предприятия.