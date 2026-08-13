Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мощный взрыв прогремел на заводе боеприпасов: подробности ЧП в Италии 0 240

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мощный взрыв прогремел на предприятии KNDS Ammo Italy в городе Коллеферро неподалеку от Рима.

Foto: Rai News.

Мощный взрыв прогремел на предприятии KNDS Ammo Italy в городе Коллеферро неподалеку от Рима. Завод специализируется на производстве боеприпасов среднего и крупного калибра для сухопутных и военно-морских сил, а также твердого топлива для аэрокосмической отрасли.

По данным итальянских СМИ, сначала на территории предприятия возник пожар, после чего произошел сильный взрыв. Его услышали жители окрестностей. На место прибыли многочисленные пожарные расчеты и экстренные службы.

В момент происшествия на заводе находились 24 работника — все они были эвакуированы и не пострадали, [передает](Rai News). Погибших также нет. Мэр Коллеферро Пьерлуиджи Санна сообщил, что пожар практически потушен.

Предварительно установлено, что происшествие произошло в одном из подразделений, связанных с работой со взрывчатыми веществами. Компания KNDS начала внутреннее расследование и пока не называет официальную причину аварии.

Прокуратура Веллетри также начала расследование. На месте работают карабинеры и специалисты пожарной службы. Следователи на данном этапе исключают версии диверсии, саботажа или внешнего воздействия и рассматривают случившееся как производственную аварию.

Точные причины пожара и последовавшего за ним взрыва предстоит установить после того, как специалисты смогут безопасно обследовать поврежденный участок предприятия.

×
Читайте нас также:
#пожар #Италия #ЧП #взрыв #безопасность #промышленность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Хакер
Изображение к статье: Человек на крыше
Изображение к статье: Балаклава
Изображение к статье: кайтбордист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Авария поезда
ЧП и криминал
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Рекордная жара в Европе
В мире
Изображение к статье: пожилой за рулем
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Вход в здание "Latvijas proves birojs"
Политика
Изображение к статье: Полковник Арвис Зиле
Наша Латвия
Изображение к статье: Авария поезда
ЧП и криминал
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Рекордная жара в Европе
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео