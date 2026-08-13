Во вторник в Екабпилсе мужчина, угрожавший покончить с собой на крыше пятиэтажного дома, привлек внимание прохожих и полиции. Однако выяснилось, что незадолго до этого он ворвался в квартиру бывшей сожительницы, избил ее и двоих малолетних детей.

Во вторник вечером в Екабпилсе экстренные службы были подняты по тревоге после сообщения о мужчине, который забрался на крышу пятиэтажного дома и угрожал покончить с собой.

35-летний мужчина, одетый только в брюки, отказывался спускаться и призывал полицейских подняться к нему. Однако, как выяснилось позже, события на крыше стали продолжением гораздо более серьезного преступления.

По данным передачи Degpunktā (ТВ3), около 20:30 мужчина через балкон пятого этажа проник в квартиру своей бывшей сожительницы. В квартире находились их двое детей — двух и семи лет.

По предварительной информации, он избил женщину, а затем напал и на детей. В какой-то момент пострадавшей удалось выбежать из квартиры и обратиться за помощью к соседям.

«Я видела, как женщина выбежала вниз, а потом за ней побежал мужчина. Она ничего не говорила — просто кричала», — рассказала очевидец.

По словам соседей, у мужчины был нож, а женщина получила тяжелые травмы головы. Следы крови остались на стенах и перилах подъезда.

После нападения мужчина снял окровавленную одежду, поднялся на крышу дома и около 20 минут отказывался спускаться.

«Он спустился с крыши по лестнице пожарной машины и побежал, но его поймали. Куртка так и осталась висеть вся в крови», — рассказала местная жительница.

Около 22:00 полицейские задержали подозреваемого.

Как выяснилось, мужчина уже был известен правоохранительным органам. В 2022 году его судили за причинение тяжких телесных повреждений. По словам соседей, после освобождения случаи домашнего насилия продолжились.

«Ей накладывали швы на голову — настолько сильно он ее избил. Старшего мальчика он тоже бьет, а девочке всего два года, — рассказала одна из местных жительниц. - Только представьте, какая у них психологическая травма. Это было три года назад. Он избил ее так, что если бы не Эдгар с третьего этажа, он бы ее убил. Он наркоман, у него огромная сила».

«Он сказал моему мужу: "Я никогда ее не любил, взял ее только из жалости и буду бить столько, сколько захочу". Мальчика бьет. Швыряет его о стену. Ударит — и ребенок буквально отлетает. Когда мальчик видит его, у него вот так начинают дрожать руки», — рассказала другая местная жительница.

По словам соседей, ранее мужчине уже запрещали приближаться к семье.

По состоянию на 14 февраля в отношении него расследовалось уголовное дело по фактам жестокого обращения с ребенком и угроз причинения тяжких телесных повреждений. После лечения суд также запретил ему приближаться к бывшей сожительнице и детям.

Жители дома предполагают, что нападение могло быть связано с судебным заседанием, состоявшимся в тот же день, на котором рассматривался вопрос об ограничении его права на общение с детьми. Однако официально эта версия пока не подтверждена.

В настоящее время мужчина задержан. Ожидается, что суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Этот случай вновь привлек внимание к проблеме домашнего насилия и эффективности мер защиты пострадавших после вынесения судебных ограничений.