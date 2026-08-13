В Австралии бывший католический епископ Кристофер Сондерс признан виновным в изнасиловании и сексуальном насилии над несколькими молодыми мужчинами из числа коренных жителей страны.

По версии обвинения, священнослужитель годами пользовался своим положением и уязвимостью молодых людей, завоевывая их расположение с помощью алкоголя, сигарет и одежды. Наказание 76-летнему бывшему епископу будет назначено в следующем месяце, до этого времени он останется под стражей.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, Кристофер Сондерс с 1995 по 2021 год был епископом Брума на северо-западе Австралии. Он занимал заметное положение в Католической церкви страны и обладал значительным влиянием в отдаленном регионе Кимберли, где регулярно посещал общины коренных жителей.

Сондерса арестовали в 2024 году. Согласно материалам дела, преступления, в которых его признали виновным, совершались с 2008 по 2019 год в его резиденции, мотелях и принадлежавшем церкви доме для отдыха.

Судебный процесс продолжался три недели. Во время слушаний стали известны подробности поведения бывшего епископа, которого называли «Брат Би».

По данным обвинения, Сондерс устраивал так называемые вечеринки «без рубашек», во время которых давал молодым мужчинам из числа коренных жителей много алкоголя и предлагал им раздеваться до нижнего белья. Прокуратура утверждала, что затем он совершал в отношении них действия сексуального характера.

Присяжные также сочли доказанным как минимум один эпизод принуждения мужчины к оральному сексу.

Одному из потерпевших было 16 лет, когда, согласно обвинению, Сондерс начал подвергать его сексуальному насилию в своем доме в Бруме.

Насилие в отношении этого потерпевшего, как утверждалось на процессе, продолжалось на протяжении десяти лет. По данным обвинения, он подвергался изнасилованиям и другим действиям сексуального характера, а также его заставляли бороться обнаженным.

Прокуратура заявила, что молодой человек чувствовал себя вынужденным угождать епископу, поскольку боялся оказаться отвергнутым и лишиться его расположения. При этом Сондерс говорил ему, что относится к нему как к сыну.

Незадолго до начала процесса прокуратура отозвала еще четыре обвинения, касавшиеся предполагаемого сексуального насилия над ребенком младше 13 лет. По словам прокурора, эти обвинения могут быть предъявлены повторно позднее, передает NOS.

Сам Сондерс решил не давать показаний в суде.

Его адвокат признал, что поведение бывшего епископа могло быть необычным, происходить в состоянии опьянения и быть неподобающим, однако отрицал, что Сондерс совершал сексуальное насилие.

Защита также пыталась поставить под сомнение достоверность показаний потерпевших, ссылаясь на судимости некоторых из них и проблемы с алкоголем и наркотиками.

Дело получило особый резонанс в том числе из-за социального положения потерпевших. Коренные жители Австралии по-прежнему сталкиваются с серьезными последствиями многолетней дискриминации и политики принудительной ассимиляции.

После начала европейской колонизации Австралии в XVIII веке коренное население подвергалось насилию, вытеснению и дискриминации.

На протяжении десятилетий в Австралии действовала так называемая политика White Australia, ограничивавшая неевропейскую иммиграцию и ориентированная на сохранение преимущественно европейского состава населения.

Параллельно коренных детей массово забирали из семей и помещали в государственные и церковные учреждения либо передавали белым семьям. Эта практика принудительной ассимиляции впоследствии получила название «украденные поколения».

Последствия исторической политики ощущаются и сегодня. Между коренными и остальными жителями Австралии сохраняется значительный разрыв по показателям здоровья, образования, доходов и продолжительности жизни.

Особенно остро социальные проблемы проявляются в удаленных районах вокруг Брума, где более 40% населения составляют коренные жители. В ряде общин действуют ограничения на алкоголь из-за связанных с его употреблением социальных проблем.

По версии обвинения, Сондерс использовал свое положение и уязвимость молодых мужчин, предоставляя им алкоголь, сигареты и одежду. Как утверждалось в суде, эти покупки оплачивались церковью.

Сондерс стал одним из наиболее высокопоставленных католических священнослужителей Австралии, привлеченных к суду по обвинениям в сексуальном насилии.

Ранее одним из самых громких подобных дел в стране был процесс кардинала Джорджа Пелла. В 2019 году его признали виновным в сексуальном насилии над детьми, однако в 2020 году Высокий суд Австралии единогласно отменил обвинительный приговор и оправдал его. Пелл умер в 2023 году.

Нынешний епископ Брума Тим Нортон после вердикта принес извинения пострадавшим.

«Нам жаль, что потребовалось так много времени, прежде чем их услышали и признали их боль», — заявил он.

Вердикт завершил один из ключевых этапов многолетнего дела Кристофера Сондерса, однако окончательная точка еще не поставлена: наказание бывшему епископу определят в следующем месяце, а часть ранее отозванных обвинений теоретически может быть предъявлена вновь. Дело также вновь подняло болезненный для Австралии вопрос о том, насколько уязвимыми перед злоупотреблением властью остаются представители отдаленных общин коренных жителей.