В самом центре Риги днем произошла серия нападений на прохожих. По предварительной информации, один и тот же мужчина ограбил пенсионера, избил очевидца, пытавшегося помочь, а затем угрожал ему ножом.

В среду днем в центре Риги несколько человек стали жертвами агрессивного мужчины. По данным передачи Degpunktā (ТВ3), он сначала отобрал сумку у пожилого мужчины, затем напал на очевидца, избил его, забрал мобильный телефон и угрожал ножом.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Бривибас и Лачплеша, куда вскоре прибыли несколько экипажей полиции.

Первой жертвой стал пожилой мужчина, у которого злоумышленник вырвал сумку.

«Отнял. Документы, удостоверение об инвалидности, банковские карты. Пара евро», — рассказал пострадавший.

Очевидец Ивар сначала решил помочь мужчине и посоветовал ему дождаться полиции. Однако вскоре сам оказался жертвой нападения.

«Он подошел ко мне сзади, как минимум три раза ударил кулаком по голове, вырвал телефон и попытался убежать», — рассказал Ивар.

По его словам, он побежал за нападавшим, после чего тот со всей силы бросил телефон на землю.

«В результате телефон полностью вышел из строя», — отметил мужчина.

На этом агрессия не закончилась. По словам Ивара, подозреваемый достал нож и несколько раз попытался нанести ему удары.

«Я бегал вокруг машины, все время звал на помощь и кричал, чтобы вызвали полицию», — рассказал он.

Происшествие случилось днем в одном из самых оживленных районов столицы, поэтому его видели многие прохожие. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

По словам Ивара, окружающие не вмешивались в конфликт из-за ножа, однако вызвали полицию.

Когда на место прибыли правоохранители, подозреваемый сначала скрылся в одном из домов, но спустя некоторое время вновь вышел на улицу, где его и задержали.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по 18-й главе Уголовного закона, а задержанный доставлен в медицинское учреждение», — сообщила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.

У Ивара диагностировано сотрясение мозга, которое квалифицируется как телесные повреждения средней тяжести.

По словам пострадавшего, до нападения мужчина катил велосипед, который, возможно, также был похищен. Сейчас следователи устанавливают происхождение этого имущества, а также выясняют точное количество потерпевших и похищенных вещей.

Кроме того, в рамках уголовного процесса полиции предстоит определить окончательную квалификацию преступления — речь может идти о грабеже и других уголовно наказуемых деяниях.

Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться, а следствие устанавливает полный масштаб серии нападений в центре столицы.