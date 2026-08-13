Государственная полиция Латвии совместно с правоохранительными органами Украины и Литвы задержала двух подозреваемых, которые, по версии следствия, помогали легализовывать деньги, похищенные у жертв телефонных мошенников. Следствие считает, что пострадали как минимум 13 жителей Латвии и Литвы.

Государственная полиция Латвии сообщила о втором этапе международной операции «Veni, Vidi, Vici», в ходе которой в Украине была раскрыта сеть, занимавшаяся легализацией денег, полученных в результате телефонного мошенничества.

Операция проходила с 3 по 5 августа при участии Управления по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции, прокуратуры Рижского судебного округа, Евроюста, а также правоохранительных органов Украины и Литвы.

Если на первом этапе расследования основной целью было пресечение деятельности мошеннических колл-центров, то теперь следователи сосредоточились на людях, которые помогали скрывать происхождение похищенных денег.

По данным следствия, преступники использовали криптовалюту и сложные финансовые схемы. Деньги, похищенные у потерпевших, сначала переводились на подконтрольные криптокошельки, затем дробились на множество небольших транзакций и многократно перемещались между различными адресами, чтобы затруднить их отслеживание.

После этого криптоактивы выводились через банковские счета третьих лиц, конвертировались в наличные и распределялись между участниками преступной группы.

В начале августа правоохранители провели серию обысков в Киеве и Днепре. Во время следственных действий были изъяты компьютеры, серверное оборудование, электронные носители информации, документы и криптокошельки, которые могут стать важными доказательствами по делу.

В результате операции были задержаны два человека, которых следствие считает организаторами схем по легализации преступных доходов. По данным полиции, обоим подозреваемым еще не исполнилось 25 лет.

Следствие также установило, что мошенники использовали распространенную схему двойного обмана. Сначала жертв убеждали вложить деньги в якобы прибыльные криптоинвестиции, демонстрируя фиктивный доход на подконтрольных интернет-платформах. Затем тем же людям предлагали платную «юридическую помощь» по возврату уже похищенных средств, вновь выманивая деньги.

По предварительным данным, жертвами схемы стали не менее 13 жителей Латвии и Литвы, а общий ущерб превысил 200 тысяч евро. Следствие не исключает, что число потерпевших может увеличиться.

Во время первого этапа расследования полиция обнаружила 400 тысяч евро, а также заморозила криптоактивы стоимостью около 17 тысяч евро. В дальнейшем эти средства планируется использовать для возмещения ущерба потерпевшим в установленном законом порядке.

В полиции отмечают, что расследование проводилось в условиях военного положения в Украине, несмотря на регулярные воздушные тревоги и ракетные удары.

Правоохранители также напоминают жителям, что мошенники часто используют психологическое давление и обещания быстрого заработка или возврата ранее потерянных денег. В полиции подчеркивают: нельзя сообщать посторонним банковские данные, устанавливать программы удаленного доступа по просьбе незнакомцев, переводить деньги на так называемые «безопасные счета» или платить людям, обещающим вернуть похищенные средства. Сделать это законным путем могут только правоохранительные органы и суд.