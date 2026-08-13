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Поток нелегальных мигрантов не снижается: на границе Латвии и Беларуси за сутки задержали еще 66 человек 3 187

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: граница
ФОТО: LETA

Латвийские пограничники за минувшие сутки предотвратили еще 66 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью. С начала года число таких случаев приблизилось к 10 тысячам, а режим усиленной охраны границы продолжает действовать.

За прошедшие сутки Государственная пограничная охрана Латвии предотвратила 66 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

По данным ведомства, с начала 2026 года пограничники не допустили уже 9675 попыток незаконного проникновения в страну. Это свидетельствует о том, что миграционное давление на восточную границу Латвии сохраняется.

Из-за продолжающегося потока нелегальных мигрантов, прибывающих со стороны Беларуси, правительство продлило режим усиленной охраны государственной границы до конца текущего года.

Особый режим действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.

При этом латвийские власти отмечают, что в отдельных случаях применяются гуманитарные исключения. Если человеку требуется помощь или имеются другие предусмотренные законом основания, ему могут разрешить въезд в страну.

Для сравнения, за весь 2025 год Государственная пограничная охрана пресекла 12 046 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. По гуманным соображениям тогда въезд разрешили 31 человеку.

В 2024 году было предотвращено 5388 попыток незаконального пересечения границы, а по гуманитарным основаниям в Латвию были допущены 26 человек.

Судя по статистике, уже сейчас количество предотвращенных попыток в 2026 году приблизилось к показателю всего прошлого года, что говорит о сохранении высокой нагрузки на латвийских пограничников.

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#граница #Латвия #миграция #Беларусь #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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