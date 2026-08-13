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Третье ДТП на пешеходном переходе за несколько дней: жителей призывают быть осторожнее 0 427

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Фото: Муниципальная полиция Адажского крас

Сегодня утром произошло уже третье за последние дни дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе. В результате этих аварий пострадали люди, сообщает Муниципальная полиция Адажского края.

Такая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность и еще раз напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения и проявлять повышенную осторожность.

Водителей, пешеходов и велосипедистов призывают быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам. Важно следить за дорожной обстановкой, не спешить и помнить о безопасности не только своей, но и других участников движения.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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