Сегодня утром произошло уже третье за последние дни дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе. В результате этих аварий пострадали люди, сообщает Муниципальная полиция Адажского края.

Такая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность и еще раз напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения и проявлять повышенную осторожность.

Водителей, пешеходов и велосипедистов призывают быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам. Важно следить за дорожной обстановкой, не спешить и помнить о безопасности не только своей, но и других участников движения.