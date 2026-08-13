Государственная полиция Латвии раскрыла подробности масштабного расследования деятельности предполагаемой вооруженной преступной группировки. Ее участников связывают с убийством, похищениями людей, вымогательством и незаконным оборотом оружия и наркотиков. В ходе расследования полиция также предотвратила еще одно готовившееся похищение человека и прекратила работу подпольной нарколаборатории.

Государственная полиция в сентябре прошлого года предотвратила планировавшееся похищение человека и остановила деятельность группы, которую связывают с убийством, вымогательством и захватом заложников, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

С мая 2025 года полиция расследовала уголовный процесс, связанный с организованной преступной группой, которая, по данным следствия, занималась в Латвии бандитизмом и совершила несколько особо тяжких преступлений.

От действий этих лиц пострадали не менее трех человек, один из которых был убит.

В прошлом году Государственная полиция получила информацию о похищении человека 1974 года рождения. Впоследствии преступники отпустили похищенного, однако ему были причинены телесные повреждения.

В августе прошлого года участники организованной банды похитили еще одного человека, 1982 года рождения. Его убили.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что эти преступления, вероятнее всего, совершались из корыстных побуждений.

Продолжая расследование уголовного процесса, полиция получила сведения и о других предполагаемых преступлениях участников группы. Они связаны с вымогательством с применением насилия, незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов, а также распространением материалов порнографического характера.

В ходе расследования была также прекращена деятельность лаборатории по производству наркотических и психотропных веществ.

Во время следственных действий полиция изъяла в общей сложности 21 килограмм метамфетамина и 23 килограмма особо опасного вещества, которое может использоваться для незаконного изготовления наркотических или психотропных веществ.

Фото: Valsts policija

При ликвидации лаборатории также были изъяты различные установки, оборудование, предметы и материалы, предназначенные для незаконного производства наркотических и психотропных веществ.

В ходе расследования уголовного процесса полиция получила и закрепила доказательства того, что с расследуемыми преступлениями связана организованная вооруженная группа.

Подозреваемыми по уголовному делу признаны десять человек.

Пятерым из них в качестве меры пресечения назначено содержание под стражей, еще троим — меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Еще двое подозреваемых скрываются от следствия. В отношении них выделен отдельный уголовный процесс, по которому продолжается активное расследование.

Все подозреваемые являются гражданами или постоянными жителями Латвии. Некоторые из них ранее уже отбывали тюремные сроки за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и убийством.

В ходе расследования был наложен арест как на имущество подозреваемых, так и на имущество, предположительно полученное преступным путем. Его общая стоимость достигает 100 000 евро.

Собрав достаточный объем доказательств, сотрудники Государственной полиции 3 августа этого года передали уголовный процесс в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования восьми человек.

Им инкриминируется преступление, предусмотренное частью второй статьи 224 Уголовного закона, — бандитизм, то есть участие в совершенных бандой преступлениях, включающих несколько особо тяжких преступлений.

Кроме того, уголовный процесс квалифицирован по пункту 5 статьи 118 Уголовного закона — убийство, совершенное в составе организованной группы.

Также фигурирует часть первая статьи 265 Уголовного закона — незаконное изготовление регистрационного номерного знака транспортного средства.

Еще одна квалификация предусмотрена частью второй статьи 166 Уголовного закона — оборот материалов порнографического характера, содержащих детскую порнографию и сексуальные действия человека с животным.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Расследование вывело полицию на предполагаемую вооруженную группировку, деятельность которой, по версии следствия, охватывала сразу несколько направлений тяжкой преступности — от похищений, вымогательства и убийства до оружия и производства наркотиков. Восемь человек переданы для уголовного преследования, еще двое подозреваемых скрываются от следствия, поэтому расследование деятельности группы продолжается.