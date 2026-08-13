На юго-востоке Англии, недалеко от города Льюис в графстве Восточный Суссекс, сошел с рельсов пассажирский поезд. Несколько вагонов опрокинулись на бок. На место происшествия направлены многочисленные экстренные службы и вертолеты. По предварительной информации британских СМИ, погибших и тяжело пострадавших нет.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на BBC и Sky News, авария произошла в четверг, 13 августа, в 15:54 по местному времени.

На кадрах с места происшествия видно, что несколько вагонов лежат на боку. На перевернувшихся вагонах находятся люди. К месту аварии прибыли полиция, пожарные и медики, также были приведены в готовность вертолеты экстренных служб.

Официальной информации о количестве пострадавших на момент публикации не поступало. Однако британские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что в результате происшествия никто не погиб и, по предварительным данным, тяжелых травм также удалось избежать.

«Все полетело вперед»

Один из пассажиров рассказал BBC, что находился в поезде вместе со своей шестилетней дочерью. По его словам, незадолго до аварии состав начал набирать скорость, после чего внезапно стал крениться.

Пассажир понял, что поезд сходит с рельсов. Была задействована система экстренного торможения, после чего людей и находившиеся в вагоне вещи резко отбросило вперед. Состав еще некоторое время продолжал скользить, прежде чем окончательно остановился.

После остановки пассажиры увидели, что задняя часть поезда получила серьезные повреждения, а внутрь вагона начали проникать пыль и дым.

Мужчина рассказал, что видел людей с травмами головы и порезами. Сам он и его шестилетняя дочь физически не пострадали.

Причина аварии пока неизвестна

Что именно привело к сходу поезда с рельсов, пока не установлено. Британский железнодорожный регулятор направил на место происшествия специалистов для расследования обстоятельств аварии.

Происшествие серьезно нарушило железнодорожное сообщение в Восточном Суссексе. По данным BBC, движение поездов между Брайтоном, Льюисом, Хейуордс-Хитом, Сифордом и Истборном практически остановлено.

Расследование продолжается. Специалистам предстоит установить, почему поезд сошел с рельсов и что произошло непосредственно перед аварией. Информация о возможных пострадавших также уточняется.