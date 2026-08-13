В Риге в четверг спасатели извлекли из городского канала тело погибшего человека. Причину и обстоятельства смерти предстоит установить Государственной полиции.

В четверг сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) подняли из городского канала в Риге тело погибшего человека.

После извлечения тело было передано Государственной полиции, которая начала проверку и должна установить точные обстоятельства произошедшего, а также причину смерти.

На данный момент официальной информации о личности погибшего и возможных причинах происшествия не сообщается.

В подобных случаях окончательные выводы делаются только после проверки полиции и, при необходимости, проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данным ГПСС, за минувшие сутки спасатели получили в общей сложности 48 вызовов. Из них 13 были связаны с тушением пожаров, 26 — с проведением спасательных работ, а еще девять оказались ложными.

По мере появления новых данных Государственная полиция может предоставить дополнительную информацию о происшествии.