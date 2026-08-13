Вечером в среду в Лапмежциемсе помощь понадобилась кайтбордисту, которого ветер унес от берега. Из-за неисправности оборудования он не смог самостоятельно вернуться на сушу, однако до приезда спасателей его эвакуировали местные жители.

В среду вечером в волости Лапмежциемс Тукумского края произошел инцидент с кайтбордистом. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), около 21:19 поступил вызов о человеке, оказавшемся в бедственном положении в море.

По информации спасателей, ветер отнес кайтбордиста примерно на 30 метров от берега. Из-за технической неисправности оборудования он не смог самостоятельно вернуться на сушу и был вынужден просить о помощи.

Сигнал о происшествии заметили люди, находившиеся на берегу. Они оперативно отреагировали и организовали помощь еще до прибытия экстренных служб.

В результате кайтбордиста доставили на берег на гидроцикле. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Подобные ситуации могут возникнуть даже недалеко от берега, если выходит из строя оборудование или резко меняются погодные условия. Именно поэтому при занятиях водными видами спорта важно не только следить за прогнозом, но и не выходить на воду в одиночку.

Благодаря быстрой реакции очевидцев происшествие завершилось благополучно, а помощь пожарных-спасателей на месте уже не потребовалась.