Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Лапмежциемсе кайтбордиста унесло в море: спасти его помогли местные жители 0 13

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: кайтбордист
ФОТО: LETA

Вечером в среду в Лапмежциемсе помощь понадобилась кайтбордисту, которого ветер унес от берега. Из-за неисправности оборудования он не смог самостоятельно вернуться на сушу, однако до приезда спасателей его эвакуировали местные жители.

В среду вечером в волости Лапмежциемс Тукумского края произошел инцидент с кайтбордистом. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), около 21:19 поступил вызов о человеке, оказавшемся в бедственном положении в море.

По информации спасателей, ветер отнес кайтбордиста примерно на 30 метров от берега. Из-за технической неисправности оборудования он не смог самостоятельно вернуться на сушу и был вынужден просить о помощи.

Сигнал о происшествии заметили люди, находившиеся на берегу. Они оперативно отреагировали и организовали помощь еще до прибытия экстренных служб.

В результате кайтбордиста доставили на берег на гидроцикле. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Подобные ситуации могут возникнуть даже недалеко от берега, если выходит из строя оборудование или резко меняются погодные условия. Именно поэтому при занятиях водными видами спорта важно не только следить за прогнозом, но и не выходить на воду в одиночку.

Благодаря быстрой реакции очевидцев происшествие завершилось благополучно, а помощь пожарных-спасателей на месте уже не потребовалась.

×
Читайте нас также:
#ГПСС
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: мужчина на крыше
Изображение к статье: Индус, совершивший ДТП
Изображение к статье: Служебная собака на границе Литвы
Изображение к статье: Человек на крыше

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Власти Британии потратили 150 тысяч фунтов на борьбу с работами Бэнкси
Культура &
Изображение к статье: учебники по математике
Наша Латвия
1
Изображение к статье: На острове в Рижском заливе обнаружили экзотических животных (ВИДЕО)
В мире животных
Изображение к статье: Лавровый лист
Люблю!
Изображение к статье: Замороженные ягоды
Люблю!
Изображение к статье: коллаж с криптовалютой, ноутбуком с кодом, полицейскими Латвии и картой Украины с отмеченными Киевом и Днепром
ЧП и криминал
4
Изображение к статье: Власти Британии потратили 150 тысяч фунтов на борьбу с работами Бэнкси
Культура &
Изображение к статье: учебники по математике
Наша Латвия
1
Изображение к статье: На острове в Рижском заливе обнаружили экзотических животных (ВИДЕО)
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео