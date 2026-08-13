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Жуткое ДТП в Риге: трамвай сбил двух человек на пешеходном переходе 1 920

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Кадр видео / sadursme.lv

Сегодня вечером в Риге, в районе остановки Krasta masīvs, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие — трамвай сбил двух человек на пешеходном переходе.

По словам очевидца, в момент происшествия оба пешехода находились на переходе. Очевидец утверждает, что пострадавшие, предположительно, были неслышащими. Перед столкновением водитель трамвая подавал звуковой сигнал, сообщает sadursme.lv.

В результате происшествия пострадали женщина и мужчина. По словам очевидца, женщина после столкновения находилась в сознании, тогда как состояние мужчины выглядело значительно более тяжелым.

На месте происшествия работали несколько бригад Службы неотложной медицинской помощи. По информации очевидца, была также вызвана реанимационная бригада.

Точные обстоятельства происшествия и состояние здоровья пострадавших на данный момент официально не подтверждены. Информация может быть уточнена.

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#происшествие #Латвия #ДТП #трамваи
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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