Суд постановил заключить под стражу мужчину, задержанного в Екабпилсе после нападения на супругу, с которой он находится в процессе развода. По данным полиции, мужчина проник в квартиру через балконную дверь, избил женщину и проявлял жестокость по отношению к двум малолетним детям, а при появлении полицейских попытался скрыться на крыше здания.

В четверг суд удовлетворил ходатайство полиции о заключении под стражу мужчины, задержанного в начале недели в Екабпилсе за нападение на супругу и насилие в отношении их общих детей, сообщили в Государственной полиции (VP).

Во вторник незадолго до 21:00 полиция получила информацию о физическом нападении на женщину в одной из квартир Екабпилса со стороны ее супруга, с которым в настоящее время идет бракоразводный процесс.

Женщина находилась дома вместе с двумя малолетними детьми в возрасте двух и семи лет, когда ее бывший партнер проник в помещение через балконную дверь и напал на нее, применив физическую силу и причинив телесные повреждения.

По данным полиции, понимая, что в квартире находятся двое малолетних детей, мужчина жестоко и агрессивно вел себя и по отношению к ним, причинив им эмоциональные страдания.

В какой-то момент женщине удалось вырваться от нападавшего и добраться до входной двери квартиры, где она попросила соседку сообщить полиции о происходящем.

Жительница соседней квартиры вызвала полицию, после чего на место происшествия незамедлительно был направлен наряд Государственной полиции.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, предполагаемый виновник находился на подоконнике, после чего перебрался на крышу здания.

Находясь на крыше, мужчина стоял близко к краю, выкрикивал различные фразы и угрожал причинить вред самому себе.

Затем он спустился вниз и оказался во дворе, где сотрудники полиции его задержали.

Поскольку мужчина вел себя агрессивно, а его действия были непредсказуемыми, при задержании полицейские применили электрошокер. После этого на мужчину надели наручники, поместили в полицейский автомобиль и доставили в место кратковременного содержания.

Женщине были причинены телесные повреждения. На месте происшествия ее осмотрела бригада медиков, однако госпитализация не потребовалась.

Полиция установила, что предполагаемым виновником является мужчина 1991 года рождения, который и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В частности, в 2022 году мужчина был осужден за причинение тяжких телесных повреждений. Назначенное за это преступление наказание он уже отбыл.

Кроме того, с 14 февраля в отношении мужчины велось активное расследование в рамках уголовного процесса, связанного с жестоким эмоциональным обращением с малолетним ребенком. Также был начат уголовный процесс по факту угроз причинения тяжких телесных повреждений.

В тот же день мужчину доставили в медицинское учреждение, где он проходил лечение в течение месяца.

Одновременно 17 февраля вступило в силу решение суда о временной защите от насилия, предусматривавшее в том числе запрет мужчине приближаться к пострадавшей женщине.

В распоряжении Государственной полиции нет информации о том, что с февраля, когда было принято решение о временной защите, мужчина нарушал установленные ограничения.

В связи с этим процессом его супруга в этом году обращалась в Государственную полицию с просьбой отозвать свое заявление и прекратить уголовный процесс. Полиция эту просьбу отклонила.

По имеющейся у Государственной полиции предварительной информации, во вторник состоялось судебное заседание, на котором было принято решение об ограничении права мужчины на общение с общими детьми супругов.

В полиции допускают, что это могло стать одной из причин, по которым мужчина впоследствии совершил предполагаемые преступления.

В связи с произошедшим Государственная полиция начала уголовный процесс сразу по нескольким статьям Уголовного закона.

Процесс начат по статье 168.1 Уголовного закона — за неисполнение решения о защите от насилия. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.

Также уголовный процесс начат по части второй статьи 132 Уголовного закона — за угрозы убийством и причинением тяжких телесных повреждений.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора.

Часть первая статьи 174 Уголовного закона предусматривает ответственность за жестокость и насилие в отношении несовершеннолетнего, если в результате этого несовершеннолетнему причинены физические или психические страдания и такие действия совершены лицами, от которых пострадавший материально или иным образом зависит.

За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы или пробационный надзор.

Уголовный процесс также начат по части второй статьи 143 Уголовного закона — за незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица с применением насилия.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора.

Таким образом, после нападения в Екабпилсе мужчина заключен под стражу, а полиция расследует сразу несколько предполагаемых преступлений — от нарушения судебного решения о защите от насилия и незаконного проникновения в жилище до угроз и жестокого обращения с детьми. Следователи также выясняют обстоятельства произошедшего и возможную связь нападения с принятым в тот же день решением суда об ограничении общения мужчины с детьми.