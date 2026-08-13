Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) подверглась сложной целенаправленной кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к ее IT-системе. В руки хакеров попали исторические данные платежных квитанций, которые содержали в том числе персональные данные клиентов. Специалисты предупреждают: похищенная информация может быть использована для новых адресных попыток мошенничества.

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в минувшие выходные подверглась сложной кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационной системе дирекции и извлечь исторические данные платежных квитанций за оказанные CSDD услуги, сообщили агентству LETA в дирекции.

Полученная злоумышленниками информация содержала также отдельные персональные данные, в том числе персональный код или регистрационный номер, имя и фамилию человека либо название предприятия, сведения о платеже и дате его осуществления, регистрационный номер автомобиля и адрес.

«Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества», — признал заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Варис Тейванс.

В связи с этим CSDD и Cert.lv призывают жителей проявлять особую осторожность при получении электронных писем, SMS или сообщений другого типа, которые якобы отправлены от имени CSDD.

В подобных случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения и самостоятельно проверить информацию на официальном портале e.csdd.lv.

Инцидент не повлиял на предоставление очных услуг CSDD и электронных услуг — они по-прежнему доступны в обычном режиме.

IT-команда CSDD совместно с Cert.lv к настоящему времени остановила кибератаку. Кроме того, был реализован ряд мер по усилению безопасности IT-системы, чтобы предотвратить подобные кибератаки в будущем, подчеркнули в дирекции.

Руководитель IT-департамента CSDD Марис Пуриньш сообщил, что использованные злоумышленниками методы и каналы обнаружены и полностью заблокированы.

CSDD также продолжает сотрудничество с Cert.lv для анализа последствий кибератаки.

«Имена пользователей и пароли клиентов не были затронуты, поэтому клиентам не требуется предпринимать каких-либо дополнительных действий», — подчеркнул Пуриньш.

Тем не менее CSDD призывает общественность соблюдать осторожность и проверять информацию на e.csdd.lv. Дирекция обещает сообщать о дальнейшем развитии ситуации.

Тейванс отметил, что расследование инцидента совместно с CSDD продолжается, а обстоятельства атаки еще уточняются.

Полученная к настоящему моменту информация свидетельствует о том, что атака носила целенаправленный характер и ее проведению предшествовала подготовка.

По словам Тейванса, характер атаки и совокупность использованных методов также свидетельствуют о технической компетентности злоумышленников.

CSDD проинформировала о кибератаке другие компетентные государственные учреждения, в том числе Государственную инспекцию данных. В настоящее время принимаются меры по устранению последствий кибератаки.

CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские удостоверения, проводит технический осмотр автомобилей и предоставляет другие услуги. Держателем долей капитала предприятия является Министерство сообщения.

Хотя пароли и имена пользователей клиентов CSDD, по данным дирекции, не были скомпрометированы и менять их из-за этого инцидента не требуется, утечка другой персональной информации создает дополнительный риск мошенничества. Особенно осторожными стоит быть с письмами и SMS якобы от CSDD: наличие у мошенников имени, персонального кода, номера автомобиля, адреса или сведений о прежних платежах может сделать поддельное сообщение значительно убедительнее.