Американские специалисты раскрыли новые подробности опасного инцидента с Boeing 737, во время которого пассажира почти выбросило из салона через разбитый иллюминатор. По предварительным данным, стекло повредили оторвавшиеся детали двигателя.

Как сообщал bb.lv, инцидент произошел в прошлом месяце на рейсе Ryanair из Греции в Германию. Мужчина из Сербии сидел у иллюминатора, когда тот внезапно разрушился. Из-за резкой разгерметизации пассажира вытянуло наружу примерно до плеч. Другим людям на борту удалось схватить его и затащить обратно в салон.

Позднее мужчина рассказал The Guardian, что после случившегося у него болели голова и шея, однако он считает невероятным везением то, что остался жив.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) сообщил предварительные результаты расследования. Специалисты установили, что иллюминатор разбили фрагменты двигателя, отделившиеся во время полета. Предположительно, речь идет о лопасти вентилятора.

Следователи также выяснили, что в течение предыдущих 12 месяцев экипажи этого самолета четыре раза сообщали о столкновениях с птицами. В двух случаях в двигателе обнаруживали останки птиц, однако видимых повреждений тогда выявлено не было.

Последнюю проверку двигателя проводили в мае.

Особое внимание следователей привлекло то, что это не первый подобный случай с двигателями того же производителя — CFM. Международные информагентства сообщают как минимум о двух предыдущих инцидентах, когда детали двигателя отделялись и ударяли по самолету.

Один из наиболее трагических случаев произошел в США в 2018 году на борту самолета Southwest Airlines. Фрагмент двигателя разбил иллюминатор, после чего сидевшую рядом женщину частично вытянуло наружу. Она погибла.

Пока специалисты не утверждают, что причины этих происшествий одинаковы. Расследование продолжается, окончательные выводы будут опубликованы позднее.