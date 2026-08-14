Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полиция разыскивает пропавшую женщину с 2,5-летней дочерью 0 158

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лиене Яншевски и Элиза
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция Латвии просит помочь в поисках 31-летней Лиене Яншевски и ее 2,5-летней дочери Элизы. Последний раз женщину и ребенка видели 12 августа в Цесисе, с тех пор их местонахождение неизвестно.

Как сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Юлия Юране, правоохранители разыскивают пропавшую без вести Лиене Яншевски, 1995 года рождения, и ее 2,5-летнюю дочь Элизу.

По имеющейся у полиции информации, в последний раз мать и дочь видели 12 августа в Цесисе. Где они находятся сейчас, неизвестно.

Рост Лиене Яншевски — около 1,75 метра, телосложение полное, волосы длинные и темные, на лице есть веснушки.

В момент исчезновения женщина была одета в красный джемпер и черные легинсы. На ней были белые кроссовки Adidas, при себе — белая дамская сумочка.

Полиция продолжает поиски женщины и ее маленькой дочери и просит откликнуться всех, кто располагает информацией об их возможном местонахождении.

×
Читайте нас также:
#полиция #Латвия #поиск #женщина #дочь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария поезда
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
Изображение к статье: Кристофер Сондерс
Изображение к статье: ДТП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Учения Baltic Trust 26
Наша Латвия
Изображение к статье: Аглона
Наша Латвия
Изображение к статье: Принудительный труд.
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: лайнер airBaltic
Политика
Изображение к статье: Армандс Брокс
Политика
Изображение к статье: Ариана Гранде выпустила «злобный» альбом «Petal»
Культура &
Изображение к статье: Учения Baltic Trust 26
Наша Латвия
Изображение к статье: Аглона
Наша Латвия
Изображение к статье: Принудительный труд.
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео