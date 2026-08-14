Государственная полиция Латвии просит помочь в поисках 31-летней Лиене Яншевски и ее 2,5-летней дочери Элизы. Последний раз женщину и ребенка видели 12 августа в Цесисе, с тех пор их местонахождение неизвестно.

Как сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Юлия Юране, правоохранители разыскивают пропавшую без вести Лиене Яншевски, 1995 года рождения, и ее 2,5-летнюю дочь Элизу.

По имеющейся у полиции информации, в последний раз мать и дочь видели 12 августа в Цесисе. Где они находятся сейчас, неизвестно.

Рост Лиене Яншевски — около 1,75 метра, телосложение полное, волосы длинные и темные, на лице есть веснушки.

В момент исчезновения женщина была одета в красный джемпер и черные легинсы. На ней были белые кроссовки Adidas, при себе — белая дамская сумочка.

Полиция продолжает поиски женщины и ее маленькой дочери и просит откликнуться всех, кто располагает информацией об их возможном местонахождении.