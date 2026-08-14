ФОТО: Valsts policija
Государственная полиция нашла ранее разыскиваемую женщину и ее 2,5-летнюю дочь, сообщили в полиции.
Ранее правоохранители обращались к жителям с просьбой помочь в поисках женщины и ребенка.
Полиция поблагодарила жителей за оказанную помощь.
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