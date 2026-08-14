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Пропавшие в Цесисе женщина и ее 2,5-летняя дочь найдены 0 72

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пропавшие в Цесисе женщина и ее 2,5-летняя дочь найдены
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция нашла ранее разыскиваемую женщину и ее 2,5-летнюю дочь, сообщили в полиции.

Ранее правоохранители обращались к жителям с просьбой помочь в поисках женщины и ребенка.

Полиция поблагодарила жителей за оказанную помощь.

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#полиция #поиск #общество #семья #поддержка #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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