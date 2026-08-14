Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рабство на латвийской ферме: что происходило с двумя иностранками 1 327

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Принудительный труд.

Полиция Латвии передала в прокуратуру уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в торговле людьми и организации незаконного пребывания иностранцев в стране. По версии следствия, один из них привлек двух иностранок для работы в крестьянском хозяйстве, где женщины оказались в условиях принудительного труда.

Как сообщает Государственная полиция, первоначальная информация о возможной трудовой эксплуатации двух иностранных гражданок поступила от неправительственной организации.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что мужчина 1966 года рождения, предположительно действуя с целью получения материальной выгоды, завербовал иностранок для работы в одном из крестьянских хозяйств Латвии.

Женщинам приходилось выполнять различные хозяйственные работы. При этом, по данным полиции, им не платили за труд и не обеспечивали надлежащих условий проживания. У одной из пострадавших также забрали документ, удостоверяющий личность.

Следствие считает, что женщины были поставлены в положение, при котором у них фактически не оставалось реальной и приемлемой возможности отказаться от работы. Одна из них трудилась в хозяйстве в 2023 году, вторая — в 2025-м.

Кроме того, полиция установила, что подозреваемый вместе с другим мужчиной, 1958 года рождения, организовал фиктивный брак с одной из работавших в хозяйстве женщин. По версии следствия, это было сделано из корыстных побуждений, чтобы предоставить иностранке возможность получить право на пребывание в Латвии или другой стране Европейского союза, Европейской экономической зоны либо Швейцарии.

По итогам расследования мужчину 1966 года рождения признали подозреваемым в торговле людьми, а также в умышленном обеспечении возможности незаконного пребывания в Латвии при отягчающих обстоятельствах. Второй мужчина проходит подозреваемым по делу, связанному с организацией незаконного пребывания.

Обоим избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

7 августа подразделение Главного управления криминальной полиции передало материалы дела в Восточную прокуратуру Риги для начала уголовного преследования обоих мужчин.

Государственная полиция подчеркивает, что никто не считается виновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

×
Читайте нас также:
#Латвия #миграция #прокуратура #женщины #преступления #торговля людьми
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария поезда
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
Изображение к статье: Кристофер Сондерс
Изображение к статье: ДТП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Учения Baltic Trust 26
Наша Латвия
Изображение к статье: Аглона
Наша Латвия
Изображение к статье: Лиене Яншевски и Элиза
ЧП и криминал
Изображение к статье: лайнер airBaltic
Политика
Изображение к статье: Армандс Брокс
Политика
Изображение к статье: Ариана Гранде выпустила «злобный» альбом «Petal»
Культура &
Изображение к статье: Учения Baltic Trust 26
Наша Латвия
Изображение к статье: Аглона
Наша Латвия
Изображение к статье: Лиене Яншевски и Элиза
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео