Полиция Латвии передала в прокуратуру уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в торговле людьми и организации незаконного пребывания иностранцев в стране. По версии следствия, один из них привлек двух иностранок для работы в крестьянском хозяйстве, где женщины оказались в условиях принудительного труда.

Как сообщает Государственная полиция, первоначальная информация о возможной трудовой эксплуатации двух иностранных гражданок поступила от неправительственной организации.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что мужчина 1966 года рождения, предположительно действуя с целью получения материальной выгоды, завербовал иностранок для работы в одном из крестьянских хозяйств Латвии.

Женщинам приходилось выполнять различные хозяйственные работы. При этом, по данным полиции, им не платили за труд и не обеспечивали надлежащих условий проживания. У одной из пострадавших также забрали документ, удостоверяющий личность.

Следствие считает, что женщины были поставлены в положение, при котором у них фактически не оставалось реальной и приемлемой возможности отказаться от работы. Одна из них трудилась в хозяйстве в 2023 году, вторая — в 2025-м.

Кроме того, полиция установила, что подозреваемый вместе с другим мужчиной, 1958 года рождения, организовал фиктивный брак с одной из работавших в хозяйстве женщин. По версии следствия, это было сделано из корыстных побуждений, чтобы предоставить иностранке возможность получить право на пребывание в Латвии или другой стране Европейского союза, Европейской экономической зоны либо Швейцарии.

По итогам расследования мужчину 1966 года рождения признали подозреваемым в торговле людьми, а также в умышленном обеспечении возможности незаконного пребывания в Латвии при отягчающих обстоятельствах. Второй мужчина проходит подозреваемым по делу, связанному с организацией незаконного пребывания.

Обоим избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

7 августа подразделение Главного управления криминальной полиции передало материалы дела в Восточную прокуратуру Риги для начала уголовного преследования обоих мужчин.

Государственная полиция подчеркивает, что никто не считается виновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.