Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сразу три смертных приговора: в США впервые за 16 лет провели тройную казнь 0 30

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Казнь

В Соединенных Штатах за несколько часов привели в исполнение сразу три смертных приговора. Заключенных казнили с помощью смертельной инъекции в Оклахоме, Теннесси и Алабаме. Подобного в стране не происходило с 2010 года.

Как сообщает USA Today, казни состоялись в четверг, 13 августа. Обычно в США на один день назначают одну казнь, иногда — две. Одновременное исполнение трех смертных приговоров эксперты называют крайне редким событием.

Первым в Оклахоме был казнен 77-летний Карлос Куэста-Родригес. Его приговорили к смерти за убийство в 2003 году своей 43-летней гражданской супруги Олимпии Фишер.

Незадолго до исполнения приговора Куэста-Родригес заявил, что не считает себя заслуживающим помилования. Обращаясь к дочерям погибшей женщины, он признал, что пришло время ответить за совершенное преступление. Смерть осужденного была констатирована в 10:13 по местному времени.

Всего через 21 минуту, в 10:34, в Теннесси был казнен 66-летний Энтони Хайнс. Он находился в камере смертников за убийство 54-летней Кэтрин Джин Дженкинс, совершенное еще в 1985 году.

Женщина, мать четверых детей, работала горничной в мотеле. Согласно материалам дела, Хайнс смертельно ранил ее ножом, забрал около 100 долларов и уехал на ее автомобиле. При этом сам осужденный признавал угон машины, но до конца отрицал свою причастность к убийству.

Третья казнь состоялась вечером в Алабаме. Там смертельную инъекцию получил 42-летний Джереми Уильямс, осужденный за похищение, сексуальное насилие и убийство пятилетней девочки в 2021 году. Его смерть была констатирована в 18:16 по местному времени.

Во время судебного процесса Уильямс попросил адвокатов не выстраивать защиту и впоследствии распорядился не обжаловать вынесенный ему смертный приговор.

Его случай оказался необычным еще и потому, что между совершением преступления и казнью прошло всего около пяти лет. В США осужденные нередко проводят в камерах смертников десятилетия из-за продолжительных судебных разбирательств и многочисленных апелляций.

По словам исполнительного директора Death Penalty Information Center Робин Махер, проведение трех казней в один день для США является крайне необычным. При этом совпадение дат исполнения смертных приговоров в разных штатах, как правило, не означает, что между ними существует какая-либо связь.

Последний раз сразу три казни в США состоялись 7 января 2010 года. Тогда смертные приговоры были приведены в исполнение в Огайо, Техасе и Луизиане.

Таким образом, 13 августа 2026 года стало первым за 16 лет днем, когда в Соединенных Штатах практически одновременно были казнены трое приговоренных к смерти заключенных.

×
Читайте нас также:
#США #криминал #тюрьма #смертная казнь #наказание #судебный процесс #преступления
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лиене Яншевски и Элиза
Изображение к статье: Принудительный труд.
Изображение к статье: тормозной путь
Изображение к статье: казнь в США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Караул у Памятника Свободы
Наша Латвия
Изображение к статье: Поезд
ЧП и криминал
Изображение к статье: Эммануил Виторган
Люблю!
2
Изображение к статье: танки США
Техно
2
Изображение к статье: Пенгиран Рааби’атуль Адавийя и принц Абдула Малик
В мире
Изображение к статье: Лиана Ланга Эксклюзив!
Политика
4
Изображение к статье: Караул у Памятника Свободы
Наша Латвия
Изображение к статье: Поезд
ЧП и криминал
Изображение к статье: Эммануил Виторган
Люблю!
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео