В Соединенных Штатах за несколько часов привели в исполнение сразу три смертных приговора. Заключенных казнили с помощью смертельной инъекции в Оклахоме, Теннесси и Алабаме. Подобного в стране не происходило с 2010 года.

Как сообщает USA Today, казни состоялись в четверг, 13 августа. Обычно в США на один день назначают одну казнь, иногда — две. Одновременное исполнение трех смертных приговоров эксперты называют крайне редким событием.

Первым в Оклахоме был казнен 77-летний Карлос Куэста-Родригес. Его приговорили к смерти за убийство в 2003 году своей 43-летней гражданской супруги Олимпии Фишер.

Незадолго до исполнения приговора Куэста-Родригес заявил, что не считает себя заслуживающим помилования. Обращаясь к дочерям погибшей женщины, он признал, что пришло время ответить за совершенное преступление. Смерть осужденного была констатирована в 10:13 по местному времени.

Всего через 21 минуту, в 10:34, в Теннесси был казнен 66-летний Энтони Хайнс. Он находился в камере смертников за убийство 54-летней Кэтрин Джин Дженкинс, совершенное еще в 1985 году.

Женщина, мать четверых детей, работала горничной в мотеле. Согласно материалам дела, Хайнс смертельно ранил ее ножом, забрал около 100 долларов и уехал на ее автомобиле. При этом сам осужденный признавал угон машины, но до конца отрицал свою причастность к убийству.

Третья казнь состоялась вечером в Алабаме. Там смертельную инъекцию получил 42-летний Джереми Уильямс, осужденный за похищение, сексуальное насилие и убийство пятилетней девочки в 2021 году. Его смерть была констатирована в 18:16 по местному времени.

Во время судебного процесса Уильямс попросил адвокатов не выстраивать защиту и впоследствии распорядился не обжаловать вынесенный ему смертный приговор.

Его случай оказался необычным еще и потому, что между совершением преступления и казнью прошло всего около пяти лет. В США осужденные нередко проводят в камерах смертников десятилетия из-за продолжительных судебных разбирательств и многочисленных апелляций.

По словам исполнительного директора Death Penalty Information Center Робин Махер, проведение трех казней в один день для США является крайне необычным. При этом совпадение дат исполнения смертных приговоров в разных штатах, как правило, не означает, что между ними существует какая-либо связь.

Последний раз сразу три казни в США состоялись 7 января 2010 года. Тогда смертные приговоры были приведены в исполнение в Огайо, Техасе и Луизиане.

Таким образом, 13 августа 2026 года стало первым за 16 лет днем, когда в Соединенных Штатах практически одновременно были казнены трое приговоренных к смерти заключенных.