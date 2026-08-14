Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Стажировка» для взрослых: фото порноактрисы с полицейским оружием обернулись скандалом во Франции 1 352

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: соцсети.

Во Франции разгорелся скандал после визита немецкой порноактрисы Лары КумКиттен в полицейский участок Сен-Луи/Юнинге. В соцсетях появились фотографии, на которых она позирует в одежде с символикой Национальной полиции, сидит в служебной машине и держит полицейское оружие. Теперь действия начальника участка Эрика Дитеманна проверяют в рамках административного расследования.

Визит состоялся 26 июня, однако широкий резонанс история получила после публикации фотографий в Instagram. На снимках актриса находилась в помещениях полиции, примеряла элементы служебной экипировки и позировала с оружием, передает Entrevue.

Особое внимание вызвали кадры с пистолетом-пулеметом HK UMP9, а также со специальным оружием, используемым полицией. Теперь проверяющим предстоит выяснить, каким образом посторонний человек получил к ним доступ и были ли соблюдены требования безопасности.

Еще одна фотография была сделана в кабинете начальника участка Эрика Дитеманна на фоне официального портрета президента Франции Эммануэля Макрона. На снимке полицейский руководитель стоит рядом с актрисой, одетой в темно-синее поло с надписью Police Nationale.

По данным издания, фотографию сопровождала шутливая подпись о том, что в полиции можно встретить «интересных людей». Впоследствии публикацию удалили, а аккаунт Дитеманна сделали закрытым.

Сама Лара КумКиттен назвала посещение участка «очень интересной стажировкой» и поблагодарила начальника полиции за прием. Она также публиковала фотографии за рулем служебного автомобиля.

После скандала было начато административное расследование. Проверяющие должны установить, кто разрешил актрисе доступ в служебные помещения, к автомобилю, форме и оружию, а также были ли нарушены профессиональные и этические нормы.

Отдельно будет изучена роль самого Эрика Дитеманна в организации визита. Пока о каких-либо дисциплинарных санкциях в отношении него не сообщается.

×
Читайте нас также:
#полиция #Франция #безопасность #социальные сети #соцсети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ДТП Иконка видео
Изображение к статье: Лиене Яншевски и Элиза
Изображение к статье: Принудительный труд.
Изображение к статье: тормозной путь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Boeing 737 MAX
В мире
Изображение к статье: Squishy Dumpling
Наша Латвия
Изображение к статье: Афиша театра им. М. Чехова с заклеинным русским текстом
Политика
3
Изображение к статье: Центральное командование Вооруженных сил США объявило о создании первой в своей истории многонациональной группы ударных беспилотников
В мире
Изображение к статье: Заправка автомобиля топливом
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Полиция Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Boeing 737 MAX
В мире
Изображение к статье: Squishy Dumpling
Наша Латвия
Изображение к статье: Афиша театра им. М. Чехова с заклеинным русским текстом
Политика
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео