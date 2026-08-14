Во Франции разгорелся скандал после визита немецкой порноактрисы Лары КумКиттен в полицейский участок Сен-Луи/Юнинге. В соцсетях появились фотографии, на которых она позирует в одежде с символикой Национальной полиции, сидит в служебной машине и держит полицейское оружие. Теперь действия начальника участка Эрика Дитеманна проверяют в рамках административного расследования.

Визит состоялся 26 июня, однако широкий резонанс история получила после публикации фотографий в Instagram. На снимках актриса находилась в помещениях полиции, примеряла элементы служебной экипировки и позировала с оружием, передает Entrevue.

Особое внимание вызвали кадры с пистолетом-пулеметом HK UMP9, а также со специальным оружием, используемым полицией. Теперь проверяющим предстоит выяснить, каким образом посторонний человек получил к ним доступ и были ли соблюдены требования безопасности.

Еще одна фотография была сделана в кабинете начальника участка Эрика Дитеманна на фоне официального портрета президента Франции Эммануэля Макрона. На снимке полицейский руководитель стоит рядом с актрисой, одетой в темно-синее поло с надписью Police Nationale.

По данным издания, фотографию сопровождала шутливая подпись о том, что в полиции можно встретить «интересных людей». Впоследствии публикацию удалили, а аккаунт Дитеманна сделали закрытым.

Сама Лара КумКиттен назвала посещение участка «очень интересной стажировкой» и поблагодарила начальника полиции за прием. Она также публиковала фотографии за рулем служебного автомобиля.

После скандала было начато административное расследование. Проверяющие должны установить, кто разрешил актрисе доступ в служебные помещения, к автомобилю, форме и оружию, а также были ли нарушены профессиональные и этические нормы.

Отдельно будет изучена роль самого Эрика Дитеманна в организации визита. Пока о каких-либо дисциплинарных санкциях в отношении него не сообщается.