На юго-востоке Англии менее чем за 24 часа произошла уже вторая железнодорожная авария. В пятницу недалеко от города Уикфорд в графстве Эссекс с рельсов сошли задние вагоны пассажирского поезда, сообщили в Британской транспортной полиции.

Инцидент произошел вскоре после 14:00 по местному времени. Вагоны после схода с рельсов остались в вертикальном положении. На место прибыли полиция, медики и пожарные, передает CNN. По предварительной информации, пострадавших нет.

Авария произошла менее чем через сутки после другого серьезного происшествия на железной дороге. Накануне, как передавал bb.lv, поезд сошел с рельсов возле Льюиса в Восточном Суссексе, примерно в 70 километрах к югу от Лондона. В результате пострадали 18 человек, двое из них получили серьезные травмы.

Причины обоих происшествий устанавливаются. Однако специалисты не исключают, что одним из факторов могла стать экстремальная жара, установившаяся в Англии.

Председатель железнодорожной технической сети британского Института инженерии и технологий Джон Лоуренс пояснил, что высокая температура способна привести к расширению рельсов и деформации железнодорожного полотна.

По его словам, риск может дополнительно возрастать, если жаркая погода сохраняется несколько дней и даже ночью температура остается высокой, из-за чего железнодорожные конструкции не успевают остывать.