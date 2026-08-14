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В Англии за сутки сошли с рельсов уже два поезда: причиной могла стать рекордная жара 0 112

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поезд

На юго-востоке Англии менее чем за 24 часа произошла уже вторая железнодорожная авария. В пятницу недалеко от города Уикфорд в графстве Эссекс с рельсов сошли задние вагоны пассажирского поезда, сообщили в Британской транспортной полиции.

Инцидент произошел вскоре после 14:00 по местному времени. Вагоны после схода с рельсов остались в вертикальном положении. На место прибыли полиция, медики и пожарные, передает CNN. По предварительной информации, пострадавших нет.

Авария произошла менее чем через сутки после другого серьезного происшествия на железной дороге. Накануне, как передавал bb.lv, поезд сошел с рельсов возле Льюиса в Восточном Суссексе, примерно в 70 километрах к югу от Лондона. В результате пострадали 18 человек, двое из них получили серьезные травмы.

Причины обоих происшествий устанавливаются. Однако специалисты не исключают, что одним из факторов могла стать экстремальная жара, установившаяся в Англии.

Председатель железнодорожной технической сети британского Института инженерии и технологий Джон Лоуренс пояснил, что высокая температура способна привести к расширению рельсов и деформации железнодорожного полотна.

По его словам, риск может дополнительно возрастать, если жаркая погода сохраняется несколько дней и даже ночью температура остается высокой, из-за чего железнодорожные конструкции не успевают остывать.

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#безопасность #Англия #температура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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