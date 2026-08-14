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Девять пострадавших в серьезном ДТП в центре Риги: столкнулись троллейбус, полицейский микроавтобус и две машины 1 324

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Кадр видео / sadursme.lv

В пятницу вечером на перекрестке улиц Бруниниеку и Авоту в Риге столкнулись несколько транспортных средств, в том числе автомобиль Государственной полиции и троллейбус Rīgas satiksme. В результате аварии пострадали девять человек, выяснило агентство LETA.

В ДТП попали троллейбус 11-го маршрута, микроавтобус Государственной полиции и два легковых автомобиля.

На месте происшествия работали оперативные службы, в том числе несколько бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), пожарно-спасательные подразделения и полиция.

Как сообщили в Государственной полиции, авария произошла в 17:04. Столкнулись служебный Volkswagen полиции, троллейбус, BMW и Renault.

По данным полиции, экипаж правоохранителей направлялся на вызов. Предварительная информация свидетельствует, что у полицейской машины были включены звуковые и световые сигналы, при этом она двигалась на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали в том числе две сотрудницы Государственной полиции и водитель BMW.

В NMPD сообщили, что медицинская помощь потребовалась девяти пострадавшим. Все они с травмами различного характера в стабильном состоянии были доставлены в медицинские учреждения.

Помощь пострадавшим на месте аварии оказывали шесть бригад NMPD.

Сразу после ДТП движение на перекрестке было полностью перекрыто, однако к настоящему времени оно восстановлено.

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#полиция #ДТП #пробки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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