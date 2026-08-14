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В результате аварии возле Юркалне погибли два человека; движение заблокировано 0 314

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.08.2026
LETA
Изображение к статье: тормозной путь

Сегодня утром на автодороге Вентспилс-Гробиня возле Юркалне произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате которого погибли два человека, сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Движение на месте аварии полностью заблокировано.

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, еще один человек в результате аварии пострадал, но после осмотра медиков отказался от госпитализации.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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