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В США за один день казнили трех человек - что они сделали? 0 143

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: казнь в США

В американских штатах Алабама, Оклахома и Теннесси 13 августа привели в исполнение смертные приговоры в отношении трех заключенных, сообщили власти штатов.

Генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл подтвердил казнь 42-летнего Джереми Уильямса путем смертельной инъекции. Его осудили за изнасилование и убийство пятилетней Камари Холланд в 2021 году. После вынесения приговора Уильямс отказался от дальнейших апелляций и сам просил привести его в исполнение.

В Оклахоме генеральный прокурор Гентнер Драммонд сообщил о казни 70-летнего Карлоса Куэсты-Родригеса, приговоренного к смертной казни за убийство Олимпии Фишер в 2003 году.

«Справедливость восторжествовала для Олимпии Фишер, чья жизнь трагически оборвалась», — сказал прокурор.

В Теннесси департамент исправительных учреждений сообщил о казни 66-летнего Энтони Хайнса путем смертельной инъекции. Его признали виновным в убийстве и изнасиловании 54-летней Кэтрин Джин Дженкинс, работавшей горничной в мотеле, в 1985 году.

Как пишет CNN со ссылкой на Associated Press и Информационный центр по смертной казни, в последний раз три казни в США проводились в один день 7 января 2010 года — в Луизиане, Огайо и Техасе.

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#тюрьма #прокурор #смертная казнь #преступления #Америка
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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