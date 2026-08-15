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ГПСС подвела итоги суток: погибший в пруду, смертельное ДТП и эвакуация 40 человек в Риге 0 169

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: гпсс
ФОТО: LETA

Минувшие сутки в Латвии выдались напряженными для экстренных служб. В Лудзенском крае из пруда извлекли погибшего человека, в Вентспилсском крае произошло смертельное ДТП, а из-за пожара в рижской многоэтажке пришлось эвакуировать десятки жителей.

В Лудзенском крае в пятницу из пруда извлекли тело погибшего человека. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), погибший был передан сотрудникам Государственной полиции, которая выясняет обстоятельства произошедшего.

Еще одним тяжелым происшествием суток стала авария в Юркалнской волости Вентспилсского края. Сообщение о столкновении легкового и грузового автомобилей поступило спасателям в 7:34.

В результате ДТП погибли два человека. Пожарным-спасателям пришлось деблокировать их тела из искореженного легкового автомобиля. Работы на месте аварии продолжались почти семь часов.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло около полудня в Ниграндской волости Салдусского края. Один человек не смог самостоятельно выбраться из автомобиля, и ему помогли спасатели. Второй участник аварии покинул машину до их прибытия.

Вечером пожар вспыхнул в нежилом многоквартирном доме в Балви. Огонь охватил около 105 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя несколько часов.

Поздно вечером экстренные службы выехали на улицу Ропажу в Риге, где загорелась квартира на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома.

Из здания эвакуировали 30 человек, еще десятерых спасатели вывели с использованием специальных спасательных масок. Пожар был полностью потушен вскоре после часа ночи.

Такие маски позволяют безопасно вывести людей через задымленные помещения и применяются при спасении жителей во время пожаров в многоэтажных домах.

Всего за прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 54 вызова. Из них 14 были связаны с пожарами, 19 — со спасательными работами, а еще 21 вызов оказался ложным.

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#пожар #Рига #Латвия #ДТП #эвакуация #спасатели #ГПСС
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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