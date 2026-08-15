Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мигранты поколотили пограничника и попытались утащить его на территорию Беларуси 2 446

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Литва

В Литве стало известно об инциденте на границе с Беларусью, произошедшем ещё в июле: один из пограничников получил лёгкие ранения, а мигранты пытались вытолкнуть его в сторону белорусской территории, сообщает LRT.

Отмечается, что упомянутый сотрудник в настоящее время находится на больничном.

Информацию о том, что один из сотрудников находится на больничном, порталу подтвердил председатель профсоюза учреждений досудебного расследования Вильнюсского уезда Виталюс Ягминас.

Кроме того, сообщается, что глава пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас якобы дал пограничникам инструкции относительно того, что они должны говорить о произошедшем инциденте.

В ответ на журналистский запрос литовское пограничное ведомство указало, что не может комментировать обстоятельства этого происшествия, поскольку в связи с ним проводятся досудебные расследования.

По данным литовских СМИ, в Лаздийском районе на территории Капчяместской заставы после обнаружения туннеля, вырытого под государственной границей, четверо пограничников устроили засаду. Пограничники задержали нескольких мигрантов и надели на них наручники, но во время задержания около 20 иностранцев напали на сотрудников.

Пограничникам пришлось бежать, тогда как нелегальные мигранты, включая тех, кто был в наручниках, сбежали в Беларусь. Пограничная служба сообщила об обнаруженном туннеле и сбежавших мигрантах, но умолчала о нападении на сотрудников.

Любаевс неоднократно опровергал утверждения о том, что на сотрудников могло быть совершено нападение.

×
Читайте нас также:
#Литва #граница #нападение #Беларусь #мигранты
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: пожар
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: дтп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоунхендж
Техно
Изображение к статье: статуя Девы Марии
Техно
1
Изображение к статье: Французский турист и двое его маленьких сыновей были спасены после почти 16 часов дрейфа в море
В мире
Изображение к статье: Исследование: кошатники часто проявляют избыточную любовь к своим питомцам
Люблю!
Изображение к статье: Сеута
В мире
Изображение к статье: Ядерное оружие
В мире
Изображение к статье: Стоунхендж
Техно
Изображение к статье: статуя Девы Марии
Техно
1
Изображение к статье: Французский турист и двое его маленьких сыновей были спасены после почти 16 часов дрейфа в море
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео