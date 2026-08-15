В Литве стало известно об инциденте на границе с Беларусью, произошедшем ещё в июле: один из пограничников получил лёгкие ранения, а мигранты пытались вытолкнуть его в сторону белорусской территории, сообщает LRT.

Отмечается, что упомянутый сотрудник в настоящее время находится на больничном.

Информацию о том, что один из сотрудников находится на больничном, порталу подтвердил председатель профсоюза учреждений досудебного расследования Вильнюсского уезда Виталюс Ягминас.

Кроме того, сообщается, что глава пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас якобы дал пограничникам инструкции относительно того, что они должны говорить о произошедшем инциденте.

В ответ на журналистский запрос литовское пограничное ведомство указало, что не может комментировать обстоятельства этого происшествия, поскольку в связи с ним проводятся досудебные расследования.

По данным литовских СМИ, в Лаздийском районе на территории Капчяместской заставы после обнаружения туннеля, вырытого под государственной границей, четверо пограничников устроили засаду. Пограничники задержали нескольких мигрантов и надели на них наручники, но во время задержания около 20 иностранцев напали на сотрудников.

Пограничникам пришлось бежать, тогда как нелегальные мигранты, включая тех, кто был в наручниках, сбежали в Беларусь. Пограничная служба сообщила об обнаруженном туннеле и сбежавших мигрантах, но умолчала о нападении на сотрудников.

Любаевс неоднократно опровергал утверждения о том, что на сотрудников могло быть совершено нападение.