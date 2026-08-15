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Новые подробности громкого ДТП в Риге. Почему первоначальная информация отличалась от нынешней 0 120

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: LETA

Государственная полиция Латвии возбудила уголовный процесс после серьезной аварии в центре Риги, в которой пострадали девять человек. Изучение записей с камер показало, что полицейский автомобиль пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и на высокой скорости.

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту аварии, произошедшей в пятницу вечером на перекрестке улиц Бруниниеку и Авоту в Риге. В результате столкновения нескольких транспортных средств пострадали девять человек.

После анализа видеозаписей и других материалов следствия правоохранители пришли к выводу, что служебный автомобиль, двигавшийся на срочный вызов с включенными проблесковыми маячками и сиреной, въехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, как отметили в полиции, экипаж пересекал перекресток на слишком высокой скорости и не убедился, что маневр безопасен. В момент ДТП сотрудники направлялись на вызов категории «A», связанный с несовершеннолетними.

Это означает, что наличие включенных спецсигналов само по себе не освобождает водителя служебного автомобиля от обязанности убедиться, что другие участники движения успели его заметить и уступают дорогу.

В полиции также объяснили, почему первоначальная информация отличалась от нынешней. По словам представителей ведомства, сразу после происшествия СМИ сообщаются предварительные данные, а окончательные выводы делаются только после изучения записей камер, опроса свидетелей и проведения других следственных действий.

Изначально сообщалось, что полицейский автомобиль проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора. Однако дальнейшее расследование эту версию не подтвердило.

Авария произошла около 17:04. В столкновении участвовали служебный микроавтобус Volkswagen Государственной полиции, троллейбус 11-го маршрута Rīgas satiksme, а также автомобили BMW и Renault.

По данным полиции, травмы получили две сотрудницы Государственной полиции, водитель BMW и другие участники аварии. Всего медицинская помощь понадобилась девяти людям. Все пострадавшие были доставлены в больницы в стабильном состоянии.

На месте происшествия работали не менее шести бригад Службы неотложной медицинской помощи, несколько экипажей Государственной полиции и подразделения Государственной пожарно-спасательной службы.

Расследование продолжается. В рамках уголовного процесса следователям предстоит окончательно установить все обстоятельства аварии и определить степень ответственности участников происшествия.

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#Рига #ДТП #скорость #следствие #уголовный процесс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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