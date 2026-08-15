В Елгавском крае произошел пожар в квартире 93-летней женщины, жившей одна. Пенсионерку удалось спасти, однако соседи уверены: трагедии можно было избежать, если бы вопрос о ее дальнейшем уходе был решен раньше.

Пожар в квартире 93-летней жительницы двухэтажного дома в Елгавском крае заставил соседей вновь заговорить о проблеме одиноких пожилых людей. Женщина смогла выбраться из задымленного жилья и была доставлена в больницу, однако жители дома признаются, что давно опасались подобного развития событий, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Около 10 часов утра соседи заметили дым, но сначала решили, что кто-то готовит еду или жарит мясо во дворе. Когда дыма стало значительно больше, стало ясно — горит квартира пожилой соседки Марии.

«Потом я увидела, что дым уже идет из-под двери. Тогда поняла, что происходит что-то серьезное», — рассказала жительница второго этажа.

Жители сразу вызвали пожарных и попытались достучаться до хозяйки квартиры, однако дверь никто не открывал.

«Попасть к ней было невозможно — она всегда запиралась. Ей казалось, что кто-то приходит и хочет что-то украсть. Металлическую дверь так просто не выбьешь», — рассказала соседка Лига.

Позже к дому приехала родственница пенсионерки. Услышав знакомый голос, Мария открыла дверь и самостоятельно вышла из квартиры.

По словам соседей, серьезных ожогов женщина не получила, но надышалась дымом.

«Никаких ожогов у нее нет. Видимо, сильно надышалась дымом. Я удивляюсь, как она вообще смогла выйти — дыма было очень много», — говорит Лига.

Наибольший ущерб огонь нанес кухне, однако ремонт потребуется практически всей квартире. По словам соседей, в помещении находился газовый баллон, который пожарные вынесли наружу.

«Хорошо, что мы догадались сказать пожарным про газовый баллон. Внутри все было настолько черным, что ничего нельзя было рассмотреть», — рассказала Лига.

Жители дома считают, что причиной происшествия могли стать возрастные проблемы со здоровьем хозяйки квартиры. По их словам, пенсионерка уже давно нуждалась в постоянном уходе.

«Ей уже давно предлагали переехать в пансионат, но она отказывалась. Мы давно боялись, что когда-нибудь из-за этого может сгореть весь дом», — говорят соседи.

По информации социальной службы Вилцской волости, сейчас Мария проходит лечение в больнице. После случившегося она согласилась переехать в пансионат.

История в Елгавском крае вновь привлекла внимание к проблеме безопасности пожилых людей, которые живут одни. По словам соседей, своевременная помощь и организация постоянного ухода могли бы предотвратить опасную ситуацию не только для самой пенсионерки, но и для всех жителей дома.