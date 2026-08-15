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Скандал в Кембридже завершился трагедией: найден мертвым профессор, обвиненный в плагиате 0 326

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джейсон Ардей

После обвинений в плагиате и отставки из Кембриджского университета найден мертвым 41-летний социолог Джейсон Ардей. Полиция выясняет обстоятельства его смерти, однако признаков насильственного преступления пока не обнаружено.

Бывший профессор Кембриджского университета Джейсон Ардей найден мертвым в одном из домов лондонского района Баттерси. Как сообщают британские СМИ, 41-летний ученый скончался спустя несколько дней после ухода из университета на фоне расследования, связанного с обвинениями в плагиате и недостоверной информации в его биографии, передает NOS.

По данным лондонской полиции, тело мужчины было обнаружено днем. Правоохранители заявили, что на данном этапе ничто не указывает на насильственный характер смерти. Расследование продолжается, при этом пока не сообщается, идет ли речь о самоубийстве или естественной смерти.

Ардей вошел в историю Кембриджа в 2023 году, став самым молодым темнокожим профессором в истории университета. Однако в последние годы в его адрес неоднократно звучали обвинения в академических нарушениях. На прошлой неделе появилась новая информация, после чего руководство университета решило включить ее в уже проводившееся расследование и одновременно объявило о пересмотре процедуры приема высококвалифицированных преподавателей.

Вскоре после этого Ардей подал в отставку. При этом он подчеркнул, что его решение не означает признания обвинений, и назвал выдвинутые против него претензии расистски мотивированными.

Ранее ученый признавал, что в его научных работах были ошибки, однако категорически отрицал плагиат и утверждал, что не указывал ложные сведения в своем резюме. Вместе с тем несколько университетов заявили, что Ардей никогда не занимал академических должностей, которые были перечислены в его биографии.

За несколько дней до смерти, 12 августа, в США вышли мемуары Ардея под названием Great and Unfortunate Things. Их публикация в Великобритании была запланирована на конец августа.

Вице-канцлер Кембриджского университета Дебора Прентис выразила глубокие соболезнования семье и близким ученого, отметив, что университет «глубоко опечален» известием о его смерти.

Обстоятельства смерти профессора пока остаются неясными. Полиция продолжает расследование, а трагедия стала финалом громкого скандала, который в последние недели привлек внимание академического сообщества Великобритании.

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#смерть #университет
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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