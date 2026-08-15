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Сколько заключенных с инвалидностью находятся в латвийских тюрьмах: опубликованы новые данные 0 57

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Надзиратель в тюрьме
ФОТО: LETA

На конец 2025 года в учреждениях исполнения наказаний Латвии насчитывалось 185 осужденных с официально установленной инвалидностью. Большинство из них имеют третью группу инвалидности.

По данным Управления мест заключения, на конец 2025 года инвалидность была установлена у 185 осужденных, отбывавших наказание в латвийских тюрьмах.

Наибольшую группу составили заключенные с инвалидностью третьей группы — таких насчитывалось 118 человек. Еще 64 осужденным была установлена вторая группа инвалидности, а три человека имели первую группу.

Это означает, что почти две трети заключенных с инвалидностью имеют умеренно выраженные ограничения функциональных возможностей, тогда как случаи наиболее тяжелой инвалидности в местах лишения свободы встречаются значительно реже.

Согласно латвийскому законодательству, для людей трудоспособного возраста при установлении инвалидности оцениваются степень ограничения функциональных возможностей и процент утраты трудоспособности.

Первая группа инвалидности присваивается при наиболее тяжелых нарушениях здоровья и утрате трудоспособности на уровне от 80% до 100%. Вторая группа соответствует утрате трудоспособности от 60% до 79%, а третья — от 25% до 59%.

Статистика Управления мест заключения отражает количество осужденных с официально подтвержденным статусом инвалидности по состоянию на конец 2025 года.

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#здравоохранение #тюрьма #Латвия #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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