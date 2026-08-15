В 2025 году в Латвии были трудоустроены более 760 заключенных. Те, кто работал на предприятиях, созданных коммерческими компаниями, после уплаты налогов в среднем получали почти втрое больше, чем осужденные, занятые в хозяйственном обслуживании тюрем.

В прошлом году работу имел 761 заключенный, следует из публичного отчета Управления мест заключения за 2025 год.

Из них 289 человек были заняты в хозяйственном обслуживании учреждений исполнения наказаний, а еще 472 работали на рабочих местах, созданных коммерческими предприятиями. Среди них были 11 женщин, отбывавших наказание в Ильгюциемской тюрьме.

Разница в оплате труда оказалась существенной. После уплаты налогов средняя ежемесячная зарплата заключенных, работавших внутри тюрем, составляла 102 евро. Осужденные, занятые на рабочих местах коммерческих компаний, в среднем получали уже 282 евро.

Это показывает, что сотрудничество с бизнесом позволяет заключенным не только приобрести профессиональные навыки, но и рассчитывать на более высокий доход по сравнению с внутренними работами в учреждениях.

Больше всего работающих заключенных насчитывалось в Даугавгривской тюрьме в Даугавпилсе. Здесь 97 человек были заняты в хозяйственном обслуживании, а еще 136 работали на предприятиях, организованных коммерческими компаниями.

Чаще всего осужденные были заняты в швейном производстве, деревообработке, торговле, производстве упаковочных материалов и сфере общественного питания.

Так, в швейных цехах заключенные работали в компаниях Niso, Viļakas tekstils и Jake. Производством изделий из древесины занимались сотрудники предприятий Domsa, SC Koks, Successu и Solidis. Кроме того, заключенные выполняли вспомогательные работы для магазина Lenoka и занимались комплектованием упаковочных материалов по заказу VP Balt.

Часть осужденных из открытых отделений Олайнской и Екабпилсской тюрем работала за пределами исправительных учреждений. В числе работодателей были такие компании, как Maxima Latvija, Pata Jēkabpils, NDB Timber и MK dizains.

Трудоустройство считается одной из мер подготовки осужденных к возвращению в общество после освобождения. Работа позволяет сохранить профессиональные навыки или получить новые, а также заработать собственные средства.