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«Трудно было определить даже пол погибших». Появились новые подробности смертельного ДТП под Юркалне 0 470

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Стали известны новые обстоятельства смертельной аварии под Юркалне, где в пятницу погибли двое молодых людей. По предварительным данным, легковой автомобиль двигался с большим превышением скорости, а после лобового столкновения с грузовиком буквально разорвало на части.

В пятницу движение в районе Юркалне на несколько часов оказалось полностью перекрыто после тяжелого дорожно-транспортного происшествия. В результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека, сообщает передача Degpunktā (TV3).

По предварительной информации, в легковой машине находились молодые люди примерно 20 лет. После удара автомобиль получил настолько серьезные повреждения, что спасателям потребовалось несколько часов, чтобы извлечь тела погибших, расчистить проезжую часть и эвакуировать разбитую машину.

По словам эксперта по безопасности дорожного движения Оскара Ирбитиса, характер повреждений свидетельствует о чрезвычайно высокой скорости легкового автомобиля.

«"Alfa Romeo", как говорят в народе, врезалась "в лоб" грузовику. Легковой автомобиль полностью разорвало на части, что свидетельствует об очень высокой скорости», — отметил Ирбитис.

Он также рассказал, что травмы погибших оказались настолько тяжелыми, что первоначально было сложно даже определить их пол.

«Все было настолько обезображено, что было трудно определить пол погибших молодых людей», — сообщил эксперт.

По словам Ирбитиса, трагедия могла иметь еще более тяжелые последствия.

«Нам всем очень повезло, что грузовик уже успел разгрузиться. В противном случае трудно представить, чем всё могло закончиться, ведь грузовик перевозил опасный груз — газ», — подчеркнул он.

Известно, что водитель грузовика следовал из Лиепаи в Вентспилс, где планировал заправить автомобиль метаном. После столкновения легковой автомобиль загорелся.

Предварительные данные также указывают на то, что находившиеся в легковом автомобиле люди, вероятно, не были пристегнуты ремнями безопасности. Окончательные выводы будут сделаны в ходе расследования.

Водитель грузовика не пострадал. После аварии он оставался на месте происшествия и давал показания сотрудникам полиции.

По словам Оскара Ирбитиса, в этом году уже произошло немало тяжелых ДТП, связанных с превышением скорости. Особенно тревожно, что жертвами подобных аварий все чаще становятся молодые люди.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.

Эта авария стала еще одним напоминанием о том, что даже небольшое превышение скорости может привести к последствиям, которые уже невозможно исправить.

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#газ #ДТП #молодежь #скорость #травмы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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