В Рижском заливе недалеко от побережья Юрмалы днем в субботу упал небольшой летательный аппарат. Находившегося в воде человека оперативно спасли сотрудники муниципальной полиции.

В субботу днем у побережья Юрмалы произошел авиационный инцидент. В нескольких сотнях метров от берега в Рижский залив упал небольшой летательный аппарат, сообщают общественные СМИ.

Сообщение о происшествии экстренные службы получили в 13:24.

Первым на помощь пришел экипаж муниципальной полиции. Сотрудники на гидроцикле добрались до места происшествия, подняли человека из воды и доставили его на берег, где передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Пожарные-спасатели обследовали район падения с лодки. Во время осмотра не было обнаружено ни других людей в воде, ни признаков утечки топлива или других опасных веществ.

Благодаря быстрой реакции спасательных служб удалось избежать более тяжелых последствий. Пока информации о состоянии спасенного и причинах падения летательного аппарата не сообщается.

Материалы о происшествии уже переданы в Морской координационный центр поиска и спасения, который будет участвовать в дальнейшем выяснении обстоятельств инцидента.

Расследование продолжается. Предстоит установить, что стало причиной падения аппарата и к какому типу воздушных судов он относился.