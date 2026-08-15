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Жуткое ДТП потрясло Латгальское предместье — очевидцы в шоке от произошедшего 0 520

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

В Риге возле остановки «Krasta masīvs» трамвай сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Оба пострадавших доставлены в больницу, мужчина находится в тяжелом состоянии.

В четверг около 18:30 в Латгальском предместье Риги произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Возле остановки общественного транспорта «Krasta masīvs» трамвай сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сообщает передача Degpunktā (TV3).

На место происшествия прибыли несколько бригад Службы неотложной медицинской помощи. Мужчину с тяжелыми травмами на носилках доставили в машину скорой помощи, а женщина, получившая менее серьезные повреждения, оставалась на месте происшествия до окончания осмотра медиков.

«У одного из пациентов медики диагностировали тяжелую травму, состояние второго пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Оба доставлены в медицинские учреждения», — сообщил руководитель отдела внешних коммуникаций Службы неотложной медицинской помощи Микс Дуцис.

По предварительной информации, мужчина и женщина переходили дорогу со стороны магазина. Когда они находились на пешеходном переходе, в них врезался трамвай.

Очевидцы рассказывают, что момент столкновения был хорошо слышен даже жителям соседних домов.

«Я сидела на балконе, и трамвай звонил. Потом раздался удар. Я посмотрела — на путях сидела женщина, держась за голову, а рядом лежал человек, который вообще не двигался», — рассказала местная жительница.

В Rīgas satiksme сообщили, что водитель трамвая подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение.

«Мы видим, что водитель трамвая и подавал сигнал, и экстренно тормозил, однако тормозной путь трамвая, в зависимости от погодных условий, составляет от 20 до 40 и более метров», — пояснила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

По данным предприятия, пострадавшими оказались 35-летний мужчина и 51-летняя женщина, оба имеют нарушения слуха. Однако причины, по которым они не заметили приближающийся трамвай, еще предстоит установить.

Жители района отмечают, что этот пешеходный переход давно вызывает опасения.

«Автомобили здесь обычно притормаживают, а трамваи продолжают ехать. Я бы хотел, чтобы здесь установили светофор», — говорят местные жители Александра и Вадим.

По их словам, трамваи на этом участке нередко движутся достаточно быстро, поэтому пешеходам приходится быть особенно внимательными.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняет Государственная полиция. Следователям предстоит установить, соответствовала ли скорость трамвая требованиям, почему участники движения не заметили друг друга вовремя и что именно стало причиной аварии.

Также проверяется информация о том, могло ли на состояние пострадавших повлиять ранее употребление алкоголя. Вместе с тем расследование должно установить, были ли выполнены все обязанности водителя при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу.

Полиция продолжает расследование, которое должно определить точные причины аварии и степень ответственности участников происшествия.

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#ДТП #трамваи #скорая помощь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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