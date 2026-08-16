Поиски 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа, пропавших в конце июля в Таиланде, завершились трагически. Их тела обнаружили в неглубокой могиле в провинции Чонбури. Полиция задержала двух мужчин, которые, по данным следствия, выдавали себя за сотрудников полиции и напали на молодых людей ради их мотоцикла.

Как сообщает New York Post со ссылкой на австралийский портал News.com.au, брат и сестра жили вместе с матерью Зариной в районе популярного курорта Паттайя. Женщина переехала в Таиланд в 2018 году, а ее дети присоединились к ней в 2021-м.

Рано утром 26 июля Диана и Роман уехали из дома на мотоцикле Honda ADV 150. Предположительно, они собирались посетить круглосуточный магазин, однако домой так и не вернулись.

Семья хорошо знала окрестности Паттайи, поэтому версия о том, что молодые люди могли просто заблудиться, с самого начала казалась маловероятной.

Мотоцикл нашли разобранным и закопанным

Через три дня после исчезновения брата и сестры полиция обнаружила важную улику. Их черно-серый мотоцикл Honda был разобран на части и закопан на территории старого кладбища в Тхунг-Луанге, неподалеку от автомагистрали Наджомтьен — Маптапхут.

После этого поиски значительно расширили. В них участвовали сотни полицейских, спасателей и местных жителей. Для обследования территории привлекали служебных собак, однако долгое время никаких следов пропавших обнаружить не удавалось.

Позже полиция задержала двух подозреваемых — 43-летнего Тхана Кердтхонга по прозвищу Понг и 39-летнего Тхонгчая Сринила по прозвищу Тхонг. Их обнаружили после масштабных поисков в саду в районе Ванг-Сомбун провинции Сакэу.

Royal Thai Police.

По информации тайских СМИ, мужчины признались в убийстве брата и сестры и указали место, где были спрятаны тела. Погибших нашли в могиле глубиной около метра в отдаленной части провинции Чонбури, примерно в часе езды от Паттайи.

Royal Thai Police.

Представились полицейскими

По версии следствия, целью нападения мог стать мотоцикл россиян. Подозреваемые якобы выдавали себя за сотрудников полиции.

Как сообщает Bangkok Post, один из задержанных рассказал следователям, что вместе с сообщником ехал за братом и сестрой на мотоцикле. Затем они остановились у дороги, после чего Понг подошел к молодым людям и заговорил с ними.

Вскоре после этого, по словам второго подозреваемого, он услышал два выстрела. Затем сообщник якобы приказал ему принести лопату и выкопать яму, угрожая в случае отказа расправой над его семьей.

Следствие считает, что 17-летний Роман получил два огнестрельных ранения. На теле Дианы были обнаружены следы насилия.

По данным местных СМИ, один из подозреваемых признался, что стрелял в юношу и нанес смертельные удары его сестре. При этом он утверждает, что сексуального насилия не было, а целью преступления являлось завладение мотоциклом.

Один из подозреваемых недавно вышел из тюрьмы

Как выяснили правоохранительные органы, Понг ранее уже был судим за тяжкое насильственное преступление. Незадолго до случившегося он вышел на свободу, отбыв семилетний срок за покушение на убийство.

После предполагаемого убийства молодых людей подозреваемые покинули провинцию Чонбури. Полиция проследила их маршрут через провинцию Чантхабури и в итоге задержала в Сакэу.

Мать погибших считает, что ее дети могли остановиться на автомагистрали №7 в районе Хуай-Яй, поскольку были уверены, что их останавливают настоящие полицейские. По ее мнению, Роман пытался защитить сестру.

Женщина поблагодарила всех, кто участвовал в поисках и поддерживал семью. Говоря о возможном наказании подозреваемых, она заявила, что считает длительное тюремное заключение более тяжелым наказанием, чем смертная казнь.

Подозреваемых связывают еще с тремя убийствами

В ходе расследования дело получило еще более серьезное продолжение. По сообщениям местных СМИ, задержанные также признались в убийстве тайской семьи.

Тела трех человек — супругов Вичиана и Чантаны и их 18-летней дочери Ничапхи — обнаружили в кокосовой роще примерно в двух километрах от места, где были найдены тела Дианы и Романа. Жертвы были связаны и застрелены.

По предварительной версии, в этом случае подозреваемые также могли представиться сотрудниками полиции, чтобы проникнуть в дом семьи.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чанвиракун назвал предполагаемые преступления «чудовищно жестокими» и подчеркнул, что подобные случаи наносят удар не только по жертвам и их семьям, но и по международной репутации страны.

Расследование продолжается. Тайским правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства гибели россиян, проверить показания задержанных и выяснить, могут ли они быть причастны к другим преступлениям.